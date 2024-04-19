Редакция Altapress.ru написала новости «предрассветлого» будущего. Может, они появятся в газетах

Будущее «включается» не в один момент, не каким-­то глобальным «рубильником». Оно (уж простите за лирику в столь серьезном по тематике номере) наступает, как раннее утро. Где-то уже вовсю светлеет горизонт, где-то только-только обозначаются контуры предметов, а где-то еще господствует темнота. Мы придумали альтернативные новости. Не все эти они выдержаны в мажорных тонах, и, естественно, не все они станут реальностью. Это — просто попытка немного пофантазировать. А фантазии бывают не только веселыми.

Можно и нужно с цифрами в руках просчитывать серьезные экономические и социальные проекты. Можно и нужно гордиться тем, что уже достигнуто, несмотря на санкции и прочие суровые реалии нынешней жизни.

А еще можно смотреть на светлые перспективы не только восторженным взглядом сквозь розовые очки, но и с добрым (это важно!), ироничным прищуром. И, не претендуя на великое остроумие, а лишь с той или иной степенью веселости помечтать о том, какие новости могли бы появиться в газетах и информационных лентах через несколько лет.

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В краевых поликлиниках — проблемы. Практически каждое утро у кабинетов пациентов скапливаются огромные очереди врачей. На днях в одной из них от рук терапевтов пострадал гинеколог, попытавшийся пройти без талончика и под предлогом «Мне только посмотреть».

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В редакцию обратились жители последнего аварийного дома в Барнауле. Они попросили через газету выразить благодарность администрации города за бесплатные билеты на концерт группы «Дискотека Авария».

Альтернативные новости. Altapress.ru.

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В дополнение к предыдущей новости — еще одна радостная весть. Власти города приняли решение не ликвидировать самый последний прорыв водопровода. На его месте будет функционировать муниципальный фонтан с символичным названием «Горячие разводные ключи». Здесь будут открыты водные аттракционы, а по вечерам декоративная подсветка окрасит клубы пара в самые причудливые оттенки.

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Стотысячный магазин торговой сети «Мария-Ра» срочно примет на работу новых покупателей. Это связано с тем, что все старые покупатели работают продавцами в сети «Мария-Ра».

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«Работа у меня — не пыльная». Под таким заголовком вышло интервью, в котором секретами своей профессии делится уборщик слоновьих вольеров Барнаульского зоопарка.

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Депутаты Госдумы опять приняли важное решение. Отныне во всех детских садах страны манная каша будет именоваться SHAMANной. Также парламент продолжил обсуждение проекта закона «О грамотности». После пятичасового заседания проект был принят в третьем чтении по слогам.

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Кинопорноиндустрия испытывает острую нехватку сантехников, потянувшихся в погоне за длинным рублем в управляющие компании Барнаула. Зажравшиеся дельцы развратной отрасли опасаются, что в погоню за длинным рублем отправятся и актрисы.

Альтернативные новости. Altapress.ru.

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В краевой психоневрологический диспансер поступил уникальный пациент, оторвавший билет от рулона в маршрутной «Газели». Специалисты успокаивают: успехи алтайской медицины говорят о том, что эпидемия «отрывников» краю не грозит.

Вдогонку — объявление: «Пассажир, случайно взявший борсетку водителя «Газели» маршрута №18, в которой лежали галстук-бабочка и трактат Лао-­цзы «Дао Дэ Цзин», может вернуть ее хозяину в фойе краевой филармонии перед началом концерта органной музыки. Или получить в репу».

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В Барнауле после строгого внушения президента Беларуси Александра Лукашенко перестали ломаться и в полном составе вышли на линию белорусские трамваи.

Это уже вторая акция, реализуемая в рамках программы сотрудничества нашего региона с братской республикой. Напомним, что по итогам первой на картофельных полях края полностью исчез колорадский жук. Это произошло после установки по периметру плантаций и садоводств мощных динамиков, из которых круглосуточно транслировался призыв «батьки»: «А ну-ка, валите в свое Колорадо!».

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Создатели-реаниматоры отечественного автомобиля «Москвич» официально зарегистрировали торговую марку VEDROSBOLTAMI, с которой намереваются выйти на мировой авторынок. Выйти, потому что выехать вряд ли получится…

Альтернативные новости. Altapress.ru.

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В центре внимания — новость о том, что в Центральном районе краевого центра открывается новый торговый центр. Он расположен между торговым центром «Летний» и торговым центром «Зимний», на центральной магистрали нашего центрового города, и носит название «Демисезонный».

Владельцы нового центра уверены, что проблем с дефицитом покупателей не будет: ими станут сотни тысяч продавцов торговой сети «Мария-Ра» и еще несколько десятков барнаульцев, еще не работающих в этой компании.

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В парке «Изумрудный» можно посетить новый, суперэкстремальный аттракцион «Весенний тротуар: покори или сдохни!». Организаторы считают, что эта забава станет весьма популярной у посетителей. Ведь где еще в городе можно теперь найти хотя бы несколько метров тротуара с чудесными ямками, скрытыми под лужами, или прокатиться по ледяному уклону в сторону условной проезжей части?!

Над созданием трассы трудились лучшие ландшафтные дизайнеры города. А на финише всех тех, кто сможет ее преодолеть, ждут чай с баранками и врач с примочками.

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Новости спорта. В связи с жаркой погодой и отсутствием дождей отменяется традиционная парусная регата на нерукотворном озере Всехдосталово (пересечение Павловского тракта и ул. Попова). Организаторы приносят свои извинения спортсменам, спонсорам и зрителям. Разовые билеты и сезонные абонементы действительны до следующего ливня. Следите за сообщениями Гидрометцентра.

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Руководство Барнаульского метрополитена официально опровергло свою причастность к фейковому сайту Барнаульского метрополитена. «Они там всякую фигню пишут, а потом пассажиры над нами смеются», — говорится в опубликованном пресс-релизе.

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Приют для бездомных андроидов «Киберласка» примет в дар от неравнодушных барнаульцев болтики, гаечки и масленочки.

Альтернативные новости. Altapress.ru.

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Во исполнение указаний президента о сокращении числа чиновников упразднен комитет администрации Алтайского края по философии.

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Жители городов Алтайского края высоко оценили новый коммунальный сервис. Теперь в случае полного отключения водоснабжения в многоквартирных домах жильцы могут экстренно звонить в аварийные службы не только по «горячей», но и по «холодной» телефонным линиям.

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