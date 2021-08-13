«Редкая встреча»: в алтайском заповеднике заприметили северного олененка

Олененка заметили во время обследования водораздельного хребта. Малыш лежал на снежнике и спал.

«Заметил нас с расстояния около 20 м. Встал, пробежал по снежнику, даже чуть ближе к нам, потом все-таки сориентировался, убежал за гривку, но вскоре вернулся, как будто бы убедиться, почти на то же расстояние и тогда только уже убежал вниз по гриве», — рассказал о неожиданной встрече ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин.