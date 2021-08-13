13 августа
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Жизнь

«Редкая встреча»: в алтайском заповеднике заприметили северного олененка

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника опубликовали фото молодого самцы северного оленя. Понаблюдать за ним — большая и редкая удача.

Северный олененок в Алтайском биосферном заповеднике
Северный олененок в Алтайском биосферном заповеднике
instagram.com/altaiskiyzapovednik

Олененка заметили во время обследования водораздельного хребта. Малыш лежал на снежнике и спал.

«Заметил нас с расстояния около 20 м. Встал, пробежал по снежнику, даже чуть ближе к нам, потом все-таки сориентировался, убежал за гривку, но вскоре вернулся, как будто бы убедиться, почти на то же расстояние и тогда только уже убежал вниз по гриве», — рассказал о неожиданной встрече ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае неизвестные расстреляли десятки северных оленей на миграционном пути. Местные охотники считают, что браконьеры действовали «из спортивного интереса».

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