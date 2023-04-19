Редкое гибридное солнечное затмение случится 20 апреля

Затмение запустит новый жизненный цикл, пишет «МК».
Оно начнется в 07:12 мск. И будет выглядеть по-разному — полным или кольцеообразным, потому и гибридное. Такие затмения случаются не чаще, чем один раз в 10 лет.
Эпохально
Предстоящее затмение символизирует вступление в силу нового времени. И даже новой эпохи.
Небесное явление будет видно с Филиппин, Новой Зеландии, Малайзии, Камбоджи, Вьетнама, Китая и Японии. Российские любители посмотреть на светило сквозь специальные защитные приспособления увидеть его не смогут (за исключением тех, кто находится в вышеперечисленных странах).
Ранее как выглядит солнечное затмение с орбиты МКС, показали космонавты. Барнаульцы наблюдали за солнечным затмением, соблюдая меры предосторожности.
Любители небесных явлений собрались в Нагорном парке. Именно там была самая «выгодная» точка, чтобы посмотреть за светилом, заранее сообщили в Астрономическом клубе.