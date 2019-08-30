Редкое природное явление снял итальянский фотограф

Это поток нисходящего из грозового облака воздуха. Он расходится в разные стороны при встрече с земной поверхностью.

A massive microburst near Campello Sul Clitunno, central Italy yesterday afternoon, Aug 28th. Thanks to Francesco Riccetti for the report! pic.twitter.com/qadqCQcCEA — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 29 августа 2019 г.

Микропорывы наблюдаются под кучево-дождевыми облаками во вторую половину дня и ранним вечером в жаркую погоду, пишет mail.ru. Длятся они около пяти минут, а диаметр их распространения не превышает четырех километров.

Ворот над Барнаулом

23 июня 2018 года в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — редкое природное явление. Это огромное грозовое облако, напоминающее воротник. Похожее явление барнаульцы наблюдали также 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.

Грозовой ворот появляется в небе, когда температура воздуха резко меняется, и теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Тут же меняется скорость и направление ветра, который «закручивает» облака в огромные цилиндры. Для образования шквалового ворота нужно достаточное количество влаги. Штормовые ветра придают облакам трубчатую форму и двигают их впереди бури.