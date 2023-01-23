Редкого таежного щура стали замечать в Алтайском крае

Щуры — красивые и элегантные птицы. Самцы отличаются ярким малиновым оперением. От человека они прячутся, и их можно услышать только по громкому и мелодичному пению. Так самцы огораживают свой участок.
Щуры редко покидают родную тайгу. Улететь за пределы лесов их могут заставить неурожай дикой ягоды и дальнейший голод.
Специалисты отмечают, что на популяции птиц плохо сказывается вырубка черневой тайги. Сокращаются площади мест, где может гнездиться этот вид.
Ранее бородатую неясыть, занесенную в Красную книгу Алтайского края. заметили в одном из дворов Барнаула. Она гостила на одном из деревьев несколько часов.
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