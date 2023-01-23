23 января
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Жизнь

Редкого таежного щура стали замечать в Алтайском крае

Таежный щур — редкая птица для Алтайского края. Но «красных воробьев» стали замечать все чаще, сообщает «Национальный парк «Салаир».

Таежный щур
Таежный щур
Национальный парк "Салаир", Алексей Эбель

Щуры — красивые и элегантные птицы. Самцы отличаются ярким малиновым оперением. От человека они прячутся, и их можно услышать только по громкому и мелодичному пению. Так самцы огораживают свой участок.

Щуры редко покидают родную тайгу. Улететь за пределы лесов их могут заставить неурожай дикой ягоды и дальнейший голод.

Специалисты отмечают, что на популяции птиц плохо сказывается вырубка черневой тайги. Сокращаются площади мест, где может гнездиться этот вид.

Ранее бородатую неясыть, занесенную в Красную книгу Алтайского края. заметили в одном из дворов Барнаула. Она гостила на одном из деревьев несколько часов.

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