Редкую краснокнижную птицу спасли в Алтайском крае

Птица не могла летать, шансов выжить без помощи людей у нее не было.
Специалисты сразу установили, что это филин, который сегодня находится под угрозой полного исчезновения и занесен в Красную книгу России.
Особь оперативно доставили в Барнаул для ветеринарной помощи.
После осмотра ветеринар сообщил, что птица получила травму крыла из-за огнестрельного ранения. Нужна была срочная операция, которую незамедлительно провели.
Сейчас филин находится на лечении и реабилитации и уверенно идет на поправку. Точного прогноза о том, сможет ли краснокнижный пернатый жить в природе самостоятельно, пока нет.
Если окажется, что в природе филину будет опасно, его переведут в новое место содержания.
В алтайских центрах реабилитации уже выхаживают несколько особей этого вида. В будущем возможно создать пару, здоровое потомство которой уже выпустят в природу.
Ранее в Красную книгу Алтайского края внесли два новых вида птиц и три вида насекомых.