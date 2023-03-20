Редкую краснокнижную птицу спасли в Алтайском крае

Местные жители сообщили в Алтайскую краевую организацию «Ноев ковчег» о крупной хищной птице с больным крылом в Алейском районе, передают в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

Птица не могла летать, шансов выжить без помощи людей у нее не было.

Специалисты сразу установили, что это филин, который сегодня находится под угрозой полного исчезновения и занесен в Красную книгу России.

Особь оперативно доставили в Барнаул для ветеринарной помощи.

После осмотра ветеринар сообщил, что птица получила травму крыла из-за огнестрельного ранения. Нужна была срочная операция, которую незамедлительно провели.

Филин , занесенный в Красную книгу. Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Сейчас филин находится на лечении и реабилитации и уверенно идет на поправку. Точного прогноза о том, сможет ли краснокнижный пернатый жить в природе самостоятельно, пока нет.

Если окажется, что в природе филину будет опасно, его переведут в новое место содержания.

В алтайских центрах реабилитации уже выхаживают несколько особей этого вида. В будущем возможно создать пару, здоровое потомство которой уже выпустят в природу.

Ранее в Красную книгу Алтайского края внесли два новых вида птиц и три вида насекомых.