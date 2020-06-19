Рефинансирование займа под залог: как сэкономить на переплате

Невыгодные условия по займу, взятому под залог транспортного средства, — это повод перекредитоваться в другой компании с более комфортными тарифами. Снизить долговую нагрузку можно, воспользовавшись предложением рефинансирования.

Принцип рефинансирования достаточно прост: процесс представляет собой оформление целевого займа на погашение действующего займа.

Какие выгоды дает рефинансирование?

снижение процентной ставки , а значит — снижение размера переплаты по займу за весь срок действия договора;

а значит — снижение размера переплаты по займу за весь срок действия договора; уменьшение ежемесячной нагрузки на бюджет за счет снижения ежемесячного платежа по займу;

возможность получить дополнительные заемные средства;

перевод своих финансовых обязательств в более удобную для обслуживания кредитную организацию.

Таким образом рефинансирование стоит рассматривать как выгодный инструмент оптимизации своих долгов. Рефинансировать заём, оформленный под залог транспортного средства, можно в компании «Ваш инвестор». Услуга доступна клиентам других микрофинансовых организаций и особенно актуальна для тех, кто взял невыгодный заём под залог и не может его погасить.

МКК «Ваш инвестор»

Чтобы узнать возможности рефинансирования обратитесь в компанию «Ваш инвестор» с паспортом, свидетельством о регистрации транспортного средства и договором действующего займа или справкой о задолженности. Изучив документы и анкету заемщика, менеджер компании озвучит решение. Обычно оформление программы рефинансирования осуществляется в течение одного дня.

Компания «Ваш инвестор» работает в рамках Федерального закона № 353 «О потребительском кредите (займе)» и Базового стандарта для МФО, которые защищают права и интересы заемщиков. Мы создали все условия для того, чтобы имущество клиентов было в безопасности.

МКК «Ваш инвестор» — современный сервис займов под залог

тел.: 8−800−100−14−65

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Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.