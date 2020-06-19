Рефинансирование займа под залог: как сэкономить на переплате

Принцип рефинансирования достаточно прост: процесс представляет собой оформление целевого займа на погашение действующего займа.
Какие выгоды дает рефинансирование?
- снижение процентной ставки, а значит — снижение размера переплаты по займу за весь срок действия договора;
- уменьшение ежемесячной нагрузки на бюджет за счет снижения ежемесячного платежа по займу;
- возможность получить дополнительные заемные средства;
- перевод своих финансовых обязательств в более удобную для обслуживания кредитную организацию.
Таким образом рефинансирование стоит рассматривать как выгодный инструмент оптимизации своих долгов. Рефинансировать заём, оформленный под залог транспортного средства, можно в компании «Ваш инвестор». Услуга доступна клиентам других микрофинансовых организаций и особенно актуальна для тех, кто взял невыгодный заём под залог и не может его погасить.
Чтобы узнать возможности рефинансирования обратитесь в компанию «Ваш инвестор» с паспортом, свидетельством о регистрации транспортного средства и договором действующего займа или справкой о задолженности. Изучив документы и анкету заемщика, менеджер компании озвучит решение. Обычно оформление программы рефинансирования осуществляется в течение одного дня.
Компания «Ваш инвестор» работает в рамках Федерального закона № 353 «О потребительском кредите (займе)» и Базового стандарта для МФО, которые защищают права и интересы заемщиков. Мы создали все условия для того, чтобы имущество клиентов было в безопасности.
МКК «Ваш инвестор» — современный сервис займов под залог
тел.: 8−800−100−14−65
vashinvestor.ru
Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.