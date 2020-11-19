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Жизнь

Региональный минздрав попросил жителей не покупать в соцсетях лекарства втридорога

Минздрав Кемеровской области обратился к жителям с просьбой не покупать лекарства у неизвестных частных лиц, которые накручивают цены на дефицитные препараты, сообщает «Сибдепо».

Препараты. Лекарства.
Препараты. Лекарства.
Pixabay.com

Накануне в местных соцсетях начали активно торговать антибиотиками, которые практически исчезли из аптек из-за дефицита.

«Похожие друг на друга объявления с предложением купить остатки и „позвонить тем, кто очень-очень нуждается“ стали появляться в соцсетях», — отмечает издание.

К примеру, можно встретить предложения о покупке препарата «Цефтриаксон» за 120 рублей. Местные жители полагают, что где-то в регионе лекарства изначально перекупают «для перепродажи».

В нескольких аптечных сетях рассказали, что указанного антибиотика у них давно нет в продаже, при этом подчеркнули, что 120 рублей он не стоит — эта цена завышена в три-четыре раза.

Как рассказали изданию в региональном минздраве, им пока что не поступали жалобы на спекуляцию лекарств, дефицит которых ощущается в аптеках. Однако, как добавили в ведомстве, в перепродаже нет ничего противозаконного.

Аптека. Коронавирус.
Аптека. Коронавирус.
соцсети.

Однако позже минздрав выступил с обращением, в котором рекомендовал не покупать лекарство у частных лиц. Как минимум, нет никакой гарантии, что медикаменты хранили согласно инструкции, и содержимое соответствует упаковке, а не является фальсификатом.

Кроме того, прием антибиотиков без назначения врача может привести к проблемам: их применение оправдано только в случае присоединения к вирусной инфекции бактериального воспaления или возникновения осложнений.

Минздрав также разъяснил, что грозит самим продавцам лекарств, независимо от того, накручивают ли они цену на товар.

«За продажу фальсифицированных, простроченных или неправильно хранившихся лекарств предусмотрена уголовная ответственность — статья 238 УК РФ и санкциями вплоть до штрафов до 2 000 000 рублей и лишения свободы на срок до 5 лет», — напоминет издание со ссылкой на министерство.

Также ответственность предусмотрена, если даже качественные лекарства продавают или распространяют в интернете, поскольку ими могут торговать только аптеки. За это предусмотрен хоть и маленький, но штраф — до 2000 рублей.

Ранее в Кемерове «километровая очередь» за лекарством от пневмонии выстроилась в аптеку в День народного единства.

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