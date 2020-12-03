Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 декабря -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Регионам разрешат тушить пожары

В Госдуме 3 декабря рассмотрят законопроект, который предлагает наделить власти регионов полномочиями по организации тушения ландшафтных и лесных пожаров, пишет «Парламентская газета».

Лесные пожары.
Лесные пожары.
СС0

Документ закрепит в законодательстве понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар». Сегодня нет четких определений таким явлениям.

«Вместе с этим власти регионов получат полномочия по организации тушения ландшафтных пожаров — за исключением тушения очагов на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, а также в заповедниках», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Регионы будут осуществлять новые полномочия «силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенными на их территории».

Новые возможности получат и муниципалитеты: они смогут самостоятельно предпринимать первичные меры пожарной безопасности в границах муниципальных районов — в том числе и на межселенной территории, за границами городов и сел.

Внеплановые проверки органы госпожнадзора будут проводить только в отношении поселений, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров.

Для этого власти региона составят перечень таких поселений. Критерии для определения опасности пока не разработаны.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил наградить трактором семью, спасшую лес от огня.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость