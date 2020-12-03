Регионам разрешат тушить пожары

В Госдуме 3 декабря рассмотрят законопроект, который предлагает наделить власти регионов полномочиями по организации тушения ландшафтных и лесных пожаров, пишет « Парламентская газета ».

Документ закрепит в законодательстве понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар». Сегодня нет четких определений таким явлениям.

«Вместе с этим власти регионов получат полномочия по организации тушения ландшафтных пожаров — за исключением тушения очагов на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, а также в заповедниках», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Регионы будут осуществлять новые полномочия «силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенными на их территории».

Новые возможности получат и муниципалитеты: они смогут самостоятельно предпринимать первичные меры пожарной безопасности в границах муниципальных районов — в том числе и на межселенной территории, за границами городов и сел.

Внеплановые проверки органы госпожнадзора будут проводить только в отношении поселений, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров.

Для этого власти региона составят перечень таких поселений. Критерии для определения опасности пока не разработаны.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил наградить трактором семью, спасшую лес от огня.