Жителей Алтайского края призвали искать гнезда аистов, чтобы остановить рубки леса

Алтайский орнитолог Алексей Эбель и несколько природоохранных сообществ призывают жителей края принять участие в акции — найти гнезда черного аиста, чтобы зарегистрировать их в Минприроде. Это поможет организовать вокруг них охранные зоны и не допустить рубку леса, пояснил altapress.ru Эбель.

Орнитолог рассказал, что Алтайский край — одно из основных мест обитания черного аиста в России. Если в других регионах птицы селятся на расстоянии десятков километров, то в нашем регионе могут строить гнезда на расстоянии 800 метров. Птица занесена в Красную книгу.

Однако в последнее время из-за массовых рубок леса аисты не могут найти подходящие места для жизни: им приходится селиться на молодых деревьях, которые не выдерживают вес гнезд. Часто они падают, когда в них уже лежат яйца или вывелись птенцы.

Алексей Эбель,

орнитолог:

Сейчас в Алтайском крае зарегистрировано около 40 гнезд аистов. В радиусе 300 метров от них исключены рубки леса. Наша задача — найти как можно больше гнездовий, чтобы защитить ареал обитания птиц.

От жителей ждут информацию о местах размещения гнезд. В дальнейшем организаторы акции будут выезжать на место, регистрировать участок в Минприроде.

Алексей Эбель,

орнитолог:

Во многих странах мира население давно привлекают к подсчету диких животных, в том числе насекомых и рыб. Из-за широты охвата, ученые могут получить достоверные данные, отслеживать динамику, делать вывода. Очевидно, что популяции животных страдают от деятельности человека: развития сельского хозяйства, в котором используют пестициды и другие химикаты, а также уничтожения их мест обитания.

Акция может помочь остановить массовые рубки леса в Алтайском крае, уверен орнитолог: «Большая часть гнезд на самом деле известна лесникам и охотникам, но они не заинтересованы в том, чтобы сообщать о них в Минприроды — это ограничит места для заготовки древесины».

Отметим, что 21 октября телеканал Россия показал сюжет о том, как в России уничтожают леса. Большая часть репортажа строилась на информации из Алтайского края. Реликтовый пихтовники Залесовского заказника уничтожили практически полностью под предлогом санитарной очистки леса от сухостоя, утверждает автор сюжета. В ходе этих рубок погибло минимум одно гнездо черного аиста, а также гнезда западно-сибирского филина с птенцами.

Узнать, как присоединиться к акции по подсчету гнезд черного аиста можно будет на страницах соцсетей Алексея Эбеля, а также в Клубе исследователей Алтая AltaiNature и Алтайском отделении сообщества охраны птиц России.