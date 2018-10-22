Телеканал «Россия» рассказал, как мафия безжалостно уничтожает леса в Алтайском крае

21 октября в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» показали сюжет о том, как в России уничтожают леса. Половина ролика посвящена Алтайскому краю. «Лесной мафией» в сюжете называют холдинг «Алтайлес» и бывшего начальника краевого управления лесами Михаила Ключникова.

В расследовании программы «Вести недели» рассказали историю с вырубками в Залесовском заказнике. Реликтовый пихтовник уничтожили практически полностью под предлогом санитарной очистки леса от сухостоя, утверждает автор сюжета. Эколог Алексей Грибков продемонстрировал, что вырубленные деревья были здоровыми и добавил, что все глилое и больное лесорубы оставили.

По утверждению журналиста, 90% выручки от продажи незаконно вырубленной древесины получают те, кто должен пресекать такие нарушения.

Рубку в Залесовском заказнике санкционировал экс-начальник регионального управления лесами Михаил Ключников. Автор сюжета попросил его прокомментировать, почему за время работы в должности убыток лесной отрасли составил 4 млрд рублей при том, что древесины продали на 7. Таковы данные с сайта правительства Алтайского края. Ключников ответил, что это «бред» и «вранье».

Журналист припомнил также, что после одной только подписи Михаила Ключникова Залесовский заказник лишился древесины на 63 млн рублей. Такую сумму называли следователи, когда расследовали уголовное дело против Ключникова. Тот заявил, что «следователи не умеют считать». Суд оправдал экс-чиновника. Рубки в заказниках пошли пуще прежнего, рассказали зрителям «Вестей недели».

В сюжете также рассказали о Валерии Горбунове. Его представили как главного бойца с алтайской лесной мафией. Он расследовал историю о продаже «чуть ли не всей лесной лесосеки с лесхозами частному холдингу „Алтайлес“ за 1% от рыночной стоимости», говорится в ролике.

15 октября Валерий Горбунов скончался. В сюжете показали его похороны и сказали, что в последнее время защитник алтайских лесов работал над масштабным докладом о выводе активов «Алтайлеса» на полмилиларда долларов в Латвию, «на фирму, связанную через цепь прокладок с известнейшими лицами алтайского региона».