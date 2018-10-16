Умер защитник алтайских лесов экс-депутат Валерий Горбунов

15 октября скоропостижно скончался Валерий Горбунов, член краевого общественного Совета по защите лесов и депутат Егорьевского района прошлого созыва. Информацию altapress.ru подтвердил его коллега по деятельности в совете предприниматель Виктор Демиденко.

Валерию Горбунову, подполковнику в отставке и пенсионеру Минобороны, было 55 лет. Причины смерти пока неизвестны, сказал Виктор Демиденко. Один из его друзей в соцсети Facebook сказал: «Резко стало плохо и все».

Валерий Горбунов много лет критиковал чиновников и связанных с ними бизнесменов, обвиняя их в коррупции и незаконных рубках леса. Ежегодно писал по этому поводу множество обращений во все возможные инстанции.

В последние годы добивался сноса зданий, которые, по его мнению, незаконно возвели арендаторы прибрежной зоны озера Горькое-Перешеечное. Одним из арендаторов земли на этой территории была фирма, связанная с депутатом Госдумы Виктором Зобневым.

Летом 2018 года дом Валерия Горбунова в селе Новоегорьевском попытались сжечь — горючей смесью облили входную дверь и стоящий рядом автомобиль. На встрече с общественностью в Барнауле 23 августа он говорил, что уголовное дело по этому поводу не возбуждено.

Это был второй поджог дома Горбунова — первый раз его дом сожгли в 2012 году, рассказал Виктор Демиденко. Спустя год после той истории он дал интервью «Свободному курсу», и на вопрос: «Вы вообще ничего не боитесь?», ответил: «Я — нет. Профессия такая».