Умер защитник алтайских лесов экс-депутат Валерий Горбунов

Валерию Горбунову, подполковнику в отставке и пенсионеру Минобороны, было 55 лет. Причины смерти пока неизвестны, сказал Виктор Демиденко. Один из его друзей в соцсети Facebook сказал: «Резко стало плохо и все».
Валерий Горбунов много лет критиковал чиновников и связанных с ними бизнесменов, обвиняя их в коррупции и незаконных рубках леса. Ежегодно писал по этому поводу множество обращений во все возможные инстанции.
В последние годы добивался сноса зданий, которые, по его мнению, незаконно возвели арендаторы прибрежной зоны озера Горькое-Перешеечное. Одним из арендаторов земли на этой территории была фирма, связанная с депутатом Госдумы Виктором Зобневым.
Летом 2018 года дом Валерия Горбунова в селе Новоегорьевском попытались сжечь — горючей смесью облили входную дверь и стоящий рядом автомобиль. На встрече с общественностью в Барнауле 23 августа он говорил, что уголовное дело по этому поводу не возбуждено.
Это был второй поджог дома Горбунова — первый раз его дом сожгли в 2012 году, рассказал Виктор Демиденко. Спустя год после той истории он дал интервью «Свободному курсу», и на вопрос: «Вы вообще ничего не боитесь?», ответил: «Я — нет. Профессия такая».