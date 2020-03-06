Регоператор рассказал о превращении алтайского села в скотомогильник

5 марта водители мусоровозов приехали в село Налобиха, чтобы вывезти отходы, но обнаружили там мешки с трупами кур. Утилизировать биологические отходы на полигоне запрещено, поэтому регоператор имеет право обратиться в полицию.

Свалки трупов вне закона

Трупы кур жители выбросили в места временного накопления на центральной улице Налобихи. Подобное представители регионального оператора «ЭКО-Комплекса» назвали недопустимым.

«Трупы домашних животных относятся к биологическим отходам. Они подлежат обезвреживанию, сжиганию или захоронению на специальных скотомогильниках. Перевозить их в мусоровозе и утилизировать на полигоне запрещено законом», — подчеркнули в компании.

По факту представители подрядчика регоператора на территории района — компания «Приоритет» — обратилась в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Россельхознадзор. Специалисты ведомств сказали, что нужно написать заявление в полицию.

В итоге, как в таком случае поступать с биологическими отходами никто не пояснил.

Место для сбора мусора в Налобихе. Скриншот видео Barnaul22

Сами виноваты

Представители регоператора заявили, что часть жителей Косихинского района систематически критикует их работу, но при этом сами вопиющим образом нарушают все правила складирования мусора.

В частности, жители несут отходы на места временного накопления, которые не оборудованы контейнерами, не в день вывоза или накануне, а за несколько дней.

Некоторые игнорируют просьбы упаковывать отходы в пакеты или мешки — вываливают их из ведра прямо на снег. Иногда и вовсе складируют мусор в неположенных местах.

В «ЭКО-Комплексе» призывают людей к взаимному уважению друг друга. В компании подчеркивают, что реформа по обращению с ТКО в регионе проходит не без сложностей, но подобное отношение некоторых жителей как к работе водителей мусоровозов, так и к санитарному состоянию собственных же населенных пунктов не способствует решению проблем, а напротив усугубляет их.

Ранее жители Налобихи пожаловались на то, что уже месяц у них не вывозят мусор. Тогда же стало известно, что сельчане выбрасывают трупы животных в общую кучу, откуда кости и перья разносятся по всему населенному пункту.