Регоператор рассказал о превращении алтайского села в скотомогильник

Свалки трупов вне закона
Трупы кур жители выбросили в места временного накопления на центральной улице Налобихи. Подобное представители регионального оператора «ЭКО-Комплекса» назвали недопустимым.
«Трупы домашних животных относятся к биологическим отходам. Они подлежат обезвреживанию, сжиганию или захоронению на специальных скотомогильниках. Перевозить их в мусоровозе и утилизировать на полигоне запрещено законом», — подчеркнули в компании.
По факту представители подрядчика регоператора на территории района — компания «Приоритет» — обратилась в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Россельхознадзор. Специалисты ведомств сказали, что нужно написать заявление в полицию.
В итоге, как в таком случае поступать с биологическими отходами никто не пояснил.
Сами виноваты
Представители регоператора заявили, что часть жителей Косихинского района систематически критикует их работу, но при этом сами вопиющим образом нарушают все правила складирования мусора.
В частности, жители несут отходы на места временного накопления, которые не оборудованы контейнерами, не в день вывоза или накануне, а за несколько дней.
Некоторые игнорируют просьбы упаковывать отходы в пакеты или мешки — вываливают их из ведра прямо на снег. Иногда и вовсе складируют мусор в неположенных местах.
В «ЭКО-Комплексе» призывают людей к взаимному уважению друг друга. В компании подчеркивают, что реформа по обращению с ТКО в регионе проходит не без сложностей, но подобное отношение некоторых жителей как к работе водителей мусоровозов, так и к санитарному состоянию собственных же населенных пунктов не способствует решению проблем, а напротив усугубляет их.
Ранее жители Налобихи пожаловались на то, что уже месяц у них не вывозят мусор. Тогда же стало известно, что сельчане выбрасывают трупы животных в общую кучу, откуда кости и перья разносятся по всему населенному пункту.