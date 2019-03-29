Рекламу алтайского пива с кляпом-пряником признали оскорбительной

29 марта УФАС по Алтайскому краю признал рекламу алтайской пивоварни с женщиной и пряником ненадлежащей и предписал прекратить ее распространение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Хозяин пивоварни признался, что не ожидал от рекламы «славы» на всю страну.

Антимонопольщики пришли к выводу, что изображения женщины с кляпом во рту в виде пряника нарушает нормы закона «О рекламе». В частности речь идет о нарушении запрета на распространение рекламы пива в интернете и использование образа человека в рекламе.

Результаты опросов показали, что 58% проголосовавших на сайте УФАС восприняли изображение как оскорбительное. Пользователи ВКонтакте высказали противоположное мнение — 58% посчитали рекламу не оскорбительной. При оценке не требуется единогласное мнение, достаточно установить значимое количество людей, воспринимающих рекламу как оскорбительную, пояснили в УФАС.

Хозяин пивоварни Николай Копытов в разговоре с altapress.ru сообщил, что ждет определения размера штрафа. Пивовару грозит от 100 до 500 тысяч рублей.

Николай Копытов,

владелец пивоварни:

Мое представление о мире и обществе несколько поменялось. Честно говоря, я не ожидал. Сыр-бор на всю Россию из-за нашей маленькой пивоварни, которая производит настолько мизерный процент продукции — даже не смешно.

Спорить с законом предприниматель не будет и заплатит штраф.

Напомним, что в УФАС обратилась девушка из Санкт-Петербурга, выпускница АлтГУ Юлия Шляхова. Она уверена, что изображенное женское лицо с кляпом во рту в виде пряника является «явной демонстрацией насилия по отношению к женщине».