Рекламу алтайского пива с кляпом-пряником признали оскорбительной

Антимонопольщики пришли к выводу, что изображения женщины с кляпом во рту в виде пряника нарушает нормы закона «О рекламе». В частности речь идет о нарушении запрета на распространение рекламы пива в интернете и использование образа человека в рекламе.
Результаты опросов показали, что 58% проголосовавших на сайте УФАС восприняли изображение как оскорбительное. Пользователи ВКонтакте высказали противоположное мнение — 58% посчитали рекламу не оскорбительной. При оценке не требуется единогласное мнение, достаточно установить значимое количество людей, воспринимающих рекламу как оскорбительную, пояснили в УФАС.
Хозяин пивоварни Николай Копытов в разговоре с altapress.ru сообщил, что ждет определения размера штрафа. Пивовару грозит от 100 до 500 тысяч рублей.
Николай Копытов,
владелец пивоварни:
Мое представление о мире и обществе несколько поменялось. Честно говоря, я не ожидал. Сыр-бор на всю Россию из-за нашей маленькой пивоварни, которая производит настолько мизерный процент продукции — даже не смешно.
Спорить с законом предприниматель не будет и заплатит штраф.
Напомним, что в УФАС обратилась девушка из Санкт-Петербурга, выпускница АлтГУ Юлия Шляхова. Она уверена, что изображенное женское лицо с кляпом во рту в виде пряника является «явной демонстрацией насилия по отношению к женщине».