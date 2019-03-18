Питерская феминистка «развязала войну» с алтайским пивоваром из-за этикетки с женщиной с кляпом во рту

Живущая в Санкт-Петербурге выпускница АлтГУ Юлия Шляхова обратилась в краевое управление ФАС по поводу этикетки пива одной из барнаульских пивоварен. По словам Юлии, которая позиционирует себя в соцсети как феминистка, изображенное женское лицо с кляпом во рту в виде пряника является «явной демонстрацией насилия по отношению к женщине». В ответ УФАС разместил в «ВКонтакте» голосование, в котором спросил у народа, считается ли эта картинка оскорбительной.

Как написала Юлия Шляхова в Facebook, она «нечаянно развязала войну», так как считает, что «насильственный контент пивоварня предлагала как „нормальный“ и „сексуальный“ и „привлекательный“, таким образом пропагандируя это самое насилие».

Как пишет активистка, антимонопольщики сначала написали ей, что «этикетка не реклама, пускай делают что хотят». Потом она получила еще одно письмо, в котором УФАС изменило свое мнение: «Мол, публикация в социальных сетях — уже реклама, так что мы решили завести дело». Юлия обрадовалась этому, однако УФАС попросил ее приехать на заседание из Питера, а она надеялась, что антимонопольщики разберутся сами.

Юлия Шляхова,

жительница Санкт-Петербурга:

Но УФАС делает ход конем. Оно устраивает публичное голосование в интернете. На своем сайте и в группе ВК. С заходом «Оскорбляет ли вас эта реклама: да или нет». Любой абсолютно пользователь может проголосовать Я удивляюсь вторично. С каких это пор практика правоприменения становится у нас полем для голосования в интернете? Типа у кого больше друзей вконтактике тот и прав? «А что ж они про НДС 20% опрос -то не устроили?» — спрашивает меня братец. Ну или про пляски в церкви отчего мы не голосовали всей страной? Ну или к примеру, бабушка из супермаркета продукты украла, тоже можно опрос закатить — считаете ли вы это кражей или нет. Нет, даже так: «понесли ли вы урон от этой кражи или пускай тырят»? Ну, конечно, предсказуемо, 70% проголосовавших за то, что их эта реклама не оскорбляет — мужчины. Неудивительно, правда? И наоборот, 70% сказавших, что им неприятно — женщины. Сюрприз. Это прямо показательные цифры про отношение к женщинам в этой стране.

Также Шляхова пишет, что это походит на «мухлеж» с понятиями: «Потому что дело ведь не в каких то там „ущемлениях“, а в пропаганде насилия. Если бы УФАС спросило, к примеру: „изображена ли здесь сцена насилия“ — ответ был бы куда более очевидным».

Голосование УФАС в «ВКонтакте» по поводу этикетки с кляпом завершилось 18 марта. В нем участвовали 63 тысячи человек. При этом оскорбительным изображение посчитали почти 42% участников.

«БДСМ — дело добровольное», сказал хозяин пивоварни

Николай Копытов, хозяин пивоварни, разместившей это изображение, в интервью «МК на Алтае» заявил, что ничего оскорбительного в картинке, предложенной дизайнером для пива, он не увидел и не ожидал такой реакции.

«Девушка увидела эту картинку в нашем инстаграм-аккаунте, посчитала, что мы изобразили именно женщину, хотя на картинке нет никаких первичных половых признаков, и решила бороться с нами. Ну, действительно, розовые волосы, накрашенные губы — сейчас это сплошь и рядом среди парней. Честно, я раньше не представлял, что такие агрессивно настроенные люди вообще существуют. Тогда и началась организованная травля нас в соцсетях. На эту стачку подтянулись и наши сторонники. Ей богу, я никого не звал, не просил о помощи, они всё сами, — сказал Копытов.

Он заявляет, что 20 февраля на первом заседании комиссии УФАС, куда он пришел с юристом, пивовар сказал, что на этикетке никакое насилие не изображено, «поскольку БДСМ-практика — дело добровольное, и ни о каком насилии речи быть не может, тем более оскорблении кого бы то ни было». Но в ходе беседы он понял, что дело решится не в его пользу. Впрочем, он надеется, что может все обойтись.

Надеюсь, что в УФАС работают все-таки адекватные люди, и им тоже кажется комичной вся эта ситуация. Они же тоже живут в этом городе и наверняка понимают, что вести свое дело совсем не просто. Если кто-то считает, что я много зарабатываю и поэтому могу себе позволить вот такие эпатажные выходки, то нет, я честно этого не хотел.

Следующее заседание УФАС по поводу этой этикетки назначено на 20 марта.