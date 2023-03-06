Рекламу и название суши-бара «Ёбидоёби» в Барнауле признали провокационной

Рекламу доставки японской кухни «Ёбидоёби» признали ненадлежащей из-за завуалированного мата, сообщили в УФАС по Алтайскому краю.

Житель Барнаула увидел рекламу суши-бара в лифте с лозунгом «Разминай щеки, к тебе едет Чпо Ки!».

Ответчиком по делу выступал новосибирский предприниматель, он работает по договору сублицензии с торговой маркой.

С заявителем он не согласился, мол название «Ёбидоёби» транслитерацией передает название японский текст «День недели — суббота», а с русским матом сходства не имеет.

«В ходе расследования антимонопольным органом установлено, что на территории России отсутствует правовая защита обозначения „Ёбидоёби“ как средства индивидуализации. Причина — регистрация такого товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали», — отметили антимонопольщики.

Комиссия признала рекламу ненадлежащей. Предприниматель устранил нарушение, вопрос о назначении штрафа еще рассматривают.

Ранее алтайский Роспотребнадзор объяснил, чем опасны суши и роллы.