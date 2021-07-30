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Жизнь

Рекордно гигантские панты спилили с марала на Алтае

Мощные панты весом в 20 кг срезали с марала в Республике Алтай, рассказали в Алтайкрайстате накануне микросельхозпереписи.

В Алтайском крае заканчивается заготовка пантов марала.
В Алтайском крае заканчивается заготовка пантов марала.
Анна Зайкова

Рекордсменом стал марал сельхозкооператива «Племенной завод Теньгинский» Онгудайского района. Хозяйство разводит благородных оленей с 1990 года.

Руководитель СПК «Племенной завод «Теньгинский» Владимир Шадрин и бригадир мараловодческой бригады Николай Головин.
Руководитель СПК «Племенной завод «Теньгинский» Владимир Шадрин и бригадир мараловодческой бригады Николай Головин.
Алтайкрайстат

Обычно средний вес пантов с одного рогача достигает 9 кг.

Республика Алтай занимает лидирующее место в России в отрасли мараловодства. По данным на 1 января 2021 года, разведением маралов в регионе занимаются 76 хозяйств различных форм собственности, с общим поголовьем 57,2 тыс. голов.

C 1 по 30 августа в России пройдет первая сельскохозяйственная микроперепись — выборочный опрос не менее 30% объектов сельхозпереписи.

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