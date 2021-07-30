Рекордно гигантские панты спилили с марала на Алтае

Рекордсменом стал марал сельхозкооператива «Племенной завод Теньгинский» Онгудайского района. Хозяйство разводит благородных оленей с 1990 года.
Обычно средний вес пантов с одного рогача достигает 9 кг.
Республика Алтай занимает лидирующее место в России в отрасли мараловодства. По данным на 1 января 2021 года, разведением маралов в регионе занимаются 76 хозяйств различных форм собственности, с общим поголовьем 57,2 тыс. голов.
C 1 по 30 августа в России пройдет первая сельскохозяйственная микроперепись — выборочный опрос не менее 30% объектов сельхозпереписи.