В России решили посчитать каждую скотину

В России проведут сельскохозяйственную перепись — посчитают скот и площадь пастбищ, пишет « Парламентская газета ».

Соответствующее постановление правительства вступило в силу 9 сентября. Микроперепись планируют провести с 1 по 30 августа 2021 года.

«Предстоит опросить не менее 30 процентов сельхозпроизводителей, фермеров, индивидуальных предпринимателей, владельцев личных подсобных хозяйств, проверенных в ходе Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2018 года», — поясняет издание.

Росстат назначили ответственным за подготовку и проведение переписи. До 1 декабря 2020 года утвердят формы переписных листов.

Коровы. Животноводство. СС0

Известно, что опросные листы будут содержать вопросы о размерах посевных площадей, территориях под плодовыми насаждениями, а также о численности сельскохозяйственных животных.

Итоги микпропереписи подведут в IV квартале 2022 года. Цель — отследить структурные изменения в сельском хозяйстве, чтобы разработать прогноз его развития и экономические меры повышения эффективности.

Ранее altapress.ru рассказал, почему в алтайском сельском хозяйстве обостряется проблема с кадрами.