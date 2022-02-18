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Жизнь

Рекордное выздоровление: на Алтае ковид победили 7,8 тыс. человек. Число заражений перевалило за 200 тысяч

В Алтайском крае, по данным на 18 февраля, зарегистрировали 4 246 случаев заболевания коронавирусом и 22 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

В крае за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с ковидом за все время пандемии — 7 837. Для сравнения: до этого максимальное число выздоровевших — 1 835. В начале февраля выздоравливали примерно 150 человек в день. В сентябре 2021 года рекордным стало выздоровление 372 инфицированных ковидом.

Всего в крае инфицированных — 200 075 (в том числе 27 250 детей). Выздоровели — 136 234 пациента, из них за прошедшие сутки — 7 837.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 744 человека.

«Кроме этого, 206 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 96 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 801 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходит амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Пенсионер. Коронавирус.
Пенсионер. Коронавирус.
ССО.

«Развернуто 3310 коек, к кислороду имеют подключение 2959, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 360», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 460, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 168.

За весь период наблюдений скончались 9 197 человек с ковидом: из них 22 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 726 человек (по иным причинам — 1 471).

По данным на 18 февраля: прививается 1 327 092 человека (в том числе 1 680 детей в возрасте 12−17 лет): получили первую вакцину — 64 203, полностью вакцинированы — 1 178 216, повторно вакцинировались — 84 673.

Ранее в Барнауле решили закрыть «ковидную поликлинику» в Диагностическом центре, но пообещали открыть при необходимости.

Новые случаи:

Барнаул — 2360, Алейск — 22, Алейский район — 29, Алтайский район — 24, Баевский район — 6, Белокуриха — 1, Бийск — 140, Бийский район — 22, Благовещенский район — 26, Бурлинский район — 22, Быстроистокский район — 19, Волчихинский район — 9, Егорьевский район — 21, Ельцовский район — 1, Завьяловский район — 30, Залесовский район — 17, Заринск — 102, Заринский район — 23, Змеиногорский район — 26, Зональный район — 25, Калманский район — 27, Камень-на-Оби — 110, Каменский район — 21, Ключевский район — 20, Косихинский район — 25, Красногорский район — 30, Краснощековский район — 14, Крутихинский район -1, Кулундинский район — 34, Курьинский район — 16, Кытмановский район — 12, Локтевский район — 20, Мамонтовский район — 25, Михайловский район — 33, Немецкий национальный район — 29, Новочихинский район — 24, Новоалтайск — 2, Павловский район — 33, Панкрушихинский район — 17, Первомайский район — 30, Петропавловский район — 14, Поспелихинский район — 20, Ребрихинский район — 23, Родинский район — 32, Романовский район — 23, Рубцовск — 87, Рубцовский район — 27, Славгород — 84, Смоленский район — 32, Советский район — 27, Солонешенский район — 38, Солтонский район — 5, Суетский район — 22, Табунский район — 24, Тальменский район — 38, Тогульский район — 29, Топчихинский район — 35, Третьяковский район — 22, Троицкий район — 20, Тюменцевский район — 32, Угловский район — 31, Усть-Калманский район — 23, Усть-Пристанский район — 18, Хабарский район — 14, Целинный район — 16, Чарышский район — 14, Шелаболихинский район — 20, Шипуновский район — 28.

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