Закрывают «ковидную поликлинику» в Диагностическом центре Алтая, но обещают открыть при необходимости

«Ковидная поликлиника» Диагностического центра Алтайского края закрывается в связи со значительным снижением числа заболевших, сообщает ДЦАК.

В медучреждении отметили, что «ковидная поликлиника», находящаяся в «красной зоне», прекращает работу с 21 февраля.

«Освободившиеся кадровые ресурсы будут перенаправлены на прием плановых (неинфекционных) больных», — говорится в сообщении.

В ДЦАК подчеркнули, что учреждение продолжит работу в «режиме готовности».

«В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, в учреждении возможно оперативно вновь организовать „ковидную поликлинику“», — заверили в Центре.

Также сообщили, что «красная зона» не ликвидирована полностью — для ковидных больных по-прежнему будет работать кабинет для КТ легких (по направлению из поликлиник по месту жительства), а также сохраняется ПЦР-лаборатория.

Напомним, «ковидная поликлиника» начала работу со 2 февраля. Специалисты принимали больных, с потоком которых не справлялись городские поликлиники.

Ранее altapress.ru рассказал и показал, как работает новая «ковидная поликлиника» в Диагностическом центре.