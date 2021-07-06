Рекордную смертность от ковида зафиксировали в РФ с начала пандемии

За последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус. Он с нами надолго.

Скончались от ковида 737 пациентов, это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает оперативный штаб.

За сутки в России полностью выздоровели 18 411 человек.

В Москве выявлено за сутки 5498 заболевших, в Московской области — 2536, в Санкт-Петербурге — 1869. Это самые высокие показатели заболеваемости по стране, пишет bfm.ru.

В Чукотском округе зафиксирован единичный случай заражения ковидом.

Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае держится на стабильно высоком уровне. За сутки подтвердилось 199 новых случаев. 15 человек умерло, сообщил 6 июля оперативный штаб.