Рельсы-шпалы. В Барнауле приступили к сборке трамвайных путей для нового моста на Ленина

В «Горэлектротрансе» начали собирать рельсы для устройства на новом путепроводе по проспекту Ленина 28 июля. Об этом сообщает официальные Telegra-канал проекта "Мост".

Рельсы для устройства на новом путепроводе

Специалисты приступили к сборке рельсошпальной решетки для строительства трамвайных путей на новом мосту. Работы планируют завершить к концу августа.

Следующий этап - уложить готовые конструкции на полотно моста. По словам специалистов, это значительно сократит время строительства путей на объекте.

По информации Telegram-канала, в апреле 2023 года на предприятие поступило более 2 км рельсов марки ТВ-62. Их используют для изготовления новой трамвайной линии, которую проложат на путепроводе.

Ранее стало известно, что на мосту на проспекте Ленина смонтировали первую 48-метровую балку пролета между третьей и четвертой опорами.