Ремонт на юбилей. Что будет с поликлиникой горбольницы №5 и ее пациентами, рассказал глава минздрава

Поликлиника городской больницы №5 в Барнауле временно переезжает на новое место. Причина тому — капитальный ремонт в старом здании с 90-летней историей. Что ожидает поликлинику и где теперь начнут принимать прикрепленных пациентов, рассказал глава минздрава Дмитрий Попов.

Почему начался ремонт?

Зданию, в котором сейчас расположена поликлиника на пр. Калинина, 16, в этом году исполняется 90 лет. Это объект историко-культурного наследия. И о масштабном капитальном ремонте оно мечтало давно.

Вопрос подняли на рабочем совещании эксперты и сотрудники минстроя и минздрава Алтайского края. Главным условием для начала работ на объекте историко-культурного наследия стало обследование строительных конструкций здания.

В начале июня специалисты «ГеоПроектСтройАлтай» дали заключение о том, что состояние поликлиники спустя почти век ухудшилось. Дальнейшая эксплуатация здания больше невозможна. Началось планирование капитального ремонта.

Поликлиника Горбольницы №5 Telegram-канал министра здравоохранения Дмитрия Попова

Как во время ремонта будут оказывать медицинскую помощь?

Этот вопрос сегодня особенно волнует и минздрав, и руководство поликлиники, и самих пациентов. В министерстве заявили, что они совместно с коллективом поликлинического отделения уже разрабатывают возможные решения. В том числе рассматривают другие площадки 5-ой Горбольницы.

«Мы постараемся как можно быстрее перераспределить объемы медицинской помощи во всех наших поликлинических отделениях, чтобы равномерно рассредоточить нагрузку, — сообщает главный врач Горбольницы №5 Ирина Вильгельм. — Рассматриваем несколько вариантов, которые соответствовали бы исполнению всех необходимых требований по оказанию первичной медицинской помощи. Хочу заверить, что все решения будут обсуждаться с членами общественного совета, депутатами и, конечно, с коллективом больницы».

Уже известно, где будут лечить пациентов?

Министр здравоохранения Дмитрий Попов заявил, что на сегодняшний день руководство Горбольницы предложило две площадки: здания поликлиник на Водопроводной и на Кулагина.

Второй вариант оказался более предпочтительным, поскольку соответствует нужным параметрам. В поликлинике есть все необходимые условия для лечения пациентов и работы медикам, заявляет министр.

«Конечно, при выборе площадок оценивали не только наличие свободных кабинетов и возможность размещения докторов и оборудования, а, в первую очередь, удобство для населения. Огромное значение при этом имеет транспортная доступность», — подчеркнул Дмитрий Попов.

Чтобы поликлиника на Кулагина могла принимать дополнительный поток пациентов, ее планируют расширить. В первую очередь, собираются освободить кабинеты для приема врачей за счет вывода административных служб. Из конференц-зала хотят сделать новую палату на семь коек и тем самым увеличить мощность дневного стационара. Также в планах изменить график врачей и ввести третью смену.

При этом глава минздрава сообщает, что данное решение не окончательное, и будут обсуждаться другие варианты.

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