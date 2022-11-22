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Жизнь

«Решение вынужденное». С 1 декабря тарифы ЖКХ в Алтайском крае могут вырасти больше, чем в среднем по России

С 1 декабря в России тарифы ЖКХ в среднем вырастут на 9%. Однако в Алтайском крае процент может оказаться выше — власти обосновали, почему так произойдет.

Отопление.
Отопление.
СС0

На сколько вырастут тарифы в Алтайском крае

В едином постановлении Правительства России предусмотрели допустимые отклонения от среднего уровня относительно каждого региона.

Так, Алтайский край в среднем может платить за коммуналку больше не на 9%, а на 11,4%.

Для большинства муниципалитетов эта цифра может остановиться в районе 10,3%, самый высокий прирост у Барнаула — 14,7%, сообщает правительство региона.

Окончательное решение по росту тарифов региональные власти примут 29 ноября.

С чем это связано

Как пояснили алтайские власти, повышение тарифа за коммунальные услуги — «решение вынужденное, продиктованное необходимостью обеспечить бесперебойную работу, не допустить ухудшения состояния инфраструктуры ЖКХ».

Прежние тарифы не смогут гарантировать бесперебойную работу коммунальных систем.

«Однако темпы роста цен на энергетические ресурсы существенно разошлись с прогнозируемыми показателями. <…> К примеру, цена угля с осени 2020 года выросла более чем на 50%. К тому же в большинстве теплоснабжающих организаций малой теплоэнергетики региона более половины работников имеют заработную плату на уровне минимально установленной. Минимальная заработная плата в Алтайском крае с начала 2021 по конец 2022 года выросла с 13 000 рублей до 16 638 рублей, то есть почти на 28%. Соответственно поставщики коммунальных услуг уже сегодня фактически несут повышенные расходы, которые не учтены в полном объеме в действующих тарифах», — говорится в сообщении.

Будет ли компенсация

Да, компенсация оплаты коммунальных услуг обещают всем, кого совокупный платеж увеличится более чем на 11,4%.

Также власти пояснили, что следующее повышение цен планируется не раньше 1 июля 2024 года.

Ранее altapress.ru написал разбор, как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Алтайском крае.

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