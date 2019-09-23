Решилась судьба отстраненного магистра от игры «Что? Где? Когда?»

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь вернется в клуб после отстранения. Информация об этом размещена на ее сайте, пишут ». Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет, уточняется в сообщении .

«Телекомпания „Игра-ТВ“, учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в клуб», — говорится на сайте «Что? Где? Когда?».

«Мы с глубоким уважением относимся к создателям „Что? Где? Когда?“ и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия» решения за ними, — сообщили в пресс-службе Первого канала.

Скандал

Друзя отстранили от участия в «Что? Где? Когда?» после скандала в феврале.

Тогда главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке его подкупить. Перед съемками программы «Кто хочет стать миллионером?» с участием Друзя магистр «Что? Где? Когда?», по словам Ильи Бера, просил помочь ему выиграть главный приз в 3 млн руб. В обмен на это Друзь, по его словам, обещал поделиться деньгами.

Однако Друзь обвинения отвергал и говорил, что все было «с точностью до наоборот». «Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», — подчеркнул знаток. Однако позже он принес извинения.

Выпуск «Кто хочет стать миллионером?» с Друзем вышел в эфир в декабре 2018 г. Он играл вместе с еще одним знатоком, бывшим мэром города Троицка Виктором Сидневым. Они дошли до последнего вопроса, однако не дали на него правильный ответ и ушли с несгораемой суммой в 200 тыс рублей, пишет mail.ru.

После скандала Бер и Друзь были отстранены от участия в программах на неопределенный срок. Руководство телеканала назвало поступки обоих отстраненных неэтичными и недопустимыми.

Телеканал аннулировал исход игры «Кто хочет стать миллионером?» с участием Друзя, выигрыш не был выплачен.

Институт репутации

Бер назвал возвращение Друзя «позорным решением». По его словам, оно показало, что в России не работает институт репутации.

Игра

4 сентября 1975 года на телеэкраны впервые вышла передача «Что? Где? Когда?» С тех пор «ЧГК» уже несколько десятилетий остается одной из главных интеллектуальных телепрограмм.

Александр Друзь впервые принял участие в «Что? Где? Когда?» в 1981 году. С тех пор он выступал почти без перерывов, что является рекордом игры.