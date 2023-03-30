Республика Алтай получит 400 млн рублей на очистку озера

Работы по очистке проведут на Манжерокском озере, рассказал глава региона Олег Хорохордин в своем Telegram-канале.

Манжерокское озеро — это памятник природы республиканского значения. Кроме того, объект пользуется популярностью у туристов.

Распоряжение о выделении средств на очистку озера подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Деньги выделили по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов».

Курорт «Манжерок» в этом году уже начал восстановительные работы. Он планирует потратить 430 млн рублей на улучшение состояния водоема.

«Господдержка в свою очередь позволит завершить необходимые работы по экологической реабилитации Манжерокского озера», — добавил глава региона.

По его словам, все работы пройдут под общественным контролем и будут сопровождаться необходимыми заключениями экспертов.

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