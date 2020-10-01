Ретивый журналист рассказал про дорогой автомобиль министра и попал в суд

История началась 21 июня, когда Афанасьев опубликовал пост в соцсетях, в котором рассказал про автомобиль Тарасова якобы стоимостью 4 млн рублей.

При этом журналист использовал несколько нелицеприятных выражений: «попадешь в тюрьму», «назовут тебя „Женя Огонек“» и не только.

«Прокуратура Хакасии изобрела хитрую уловку затыкания ртов журналистам. За статьи нас судят не как репортеров, а по административной статье „Оскорбление“, тем самым хитро выводя из-под действия законов о распространения массовой информации и прав журналистов. Конечно, я буду обжаловать решение суда», — заявил Афанасьев.