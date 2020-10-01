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Жизнь

Ретивый журналист рассказал про дорогой автомобиль министра и попал в суд

В Хакасии оштрафовали на 3 тыс. рублей журналиста Михаила Афанасьева за оскорбление министра имущественных отношений Евгения Тарасова, пишет «Сибирь.Реалии».

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

История началась 21 июня, когда Афанасьев опубликовал пост в соцсетях, в котором рассказал про автомобиль Тарасова якобы стоимостью 4 млн рублей.

При этом журналист использовал несколько нелицеприятных выражений: «попадешь в тюрьму», «назовут тебя „Женя Огонек“» и не только.

«Прокуратура Хакасии изобрела хитрую уловку затыкания ртов журналистам. За статьи нас судят не как репортеров, а по административной статье „Оскорбление“, тем самым хитро выводя из-под действия законов о распространения массовой информации и прав журналистов. Конечно, я буду обжаловать решение суда», — заявил Афанасьев.

Суд опирался на мнение опытного по таким делам эксперта Ольги Якоцуц, которая уже «набила руку» на исследовании высказываний журналистов.

Выселение.
Выселение.
Pixabay.com

Специалист указала, что «высказывания в отношении Тарасова не соответствуют этическим нормам, являются неприличными, представляют собой публичный способ распространения оскорбительной и унижающей достоинство человека информации о должностном лице».

Орган правосудия принял во внимание экспертную оценку и оштрафовал Афанасьева на три тысячи рублей.

Тарасов возглавляет министерство имущественных отношений Хакасии с февраля 2019 года. Ранее работал следователем по особо важным делам в региональном СК, а также прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью республиканской прокуратуры.

Ранее журналисту запретили снимать «подаренный» особняк губернатора Иркутской области и намекнули на последствия, если он проявит усердие.

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