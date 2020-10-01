Ретивый журналист рассказал про дорогой автомобиль министра и попал в суд

История началась 21 июня, когда Афанасьев опубликовал пост в соцсетях, в котором рассказал про автомобиль Тарасова якобы стоимостью 4 млн рублей.
При этом журналист использовал несколько нелицеприятных выражений: «попадешь в тюрьму», «назовут тебя „Женя Огонек“» и не только.
«Прокуратура Хакасии изобрела хитрую уловку затыкания ртов журналистам. За статьи нас судят не как репортеров, а по административной статье „Оскорбление“, тем самым хитро выводя из-под действия законов о распространения массовой информации и прав журналистов. Конечно, я буду обжаловать решение суда», — заявил Афанасьев.
Суд опирался на мнение опытного по таким делам эксперта Ольги Якоцуц, которая уже «набила руку» на исследовании высказываний журналистов.
Специалист указала, что «высказывания в отношении Тарасова не соответствуют этическим нормам, являются неприличными, представляют собой публичный способ распространения оскорбительной и унижающей достоинство человека информации о должностном лице».
Орган правосудия принял во внимание экспертную оценку и оштрафовал Афанасьева на три тысячи рублей.
Тарасов возглавляет министерство имущественных отношений Хакасии с февраля 2019 года. Ранее работал следователем по особо важным делам в региональном СК, а также прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью республиканской прокуратуры.
Ранее журналисту запретили снимать «подаренный» особняк губернатора Иркутской области и намекнули на последствия, если он проявит усердие.