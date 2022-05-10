Ретроградный Меркурий: каким знакам Зодиака особо опасен период с 10 мая

Что это за период
Так в астрологии называют явление, при котором создается видимое обратное движение планеты.
Одни считают, что это иллюзия, и никакого влияния на нас оказать не может. Другие убеждены, не все так просто и даже иллюзия имеет над нами силу, пишет «Комсомолка».
В чем его особенности
Ретроградный Меркурий — это период, когда многие процессы могут затормозиться, все пойдет не по плану, с задержками. Вот, допустим, собираются люди в отпуск. Приезжают на новое место — а все их планы рушатся. Сами понимаете, как это может разочаровать.
Новые знакомства в это время тоже не приносят радости. Оформление документов растягивается на неопределенный срок. Новый бизнес буксует.
Поэтому главный совет астрологов на этот период — спокойно продолжать заниматься привычными делами, иметь дело с людьми, которых вы хорошо знаете или встречаться со старыми знакомыми, возвращаться в прошлое, не начинать новое дело. И избегать конфликтов.
Кому надо быть особенно осторожным
Ретроградный Меркурий — период, когда нужно играть по правилам спокойствия всем знакам Зодиака. Но особенно аккуратно нужно вести себя знакам, которые находятся под управлением Меркурия, — Деве и Близнецам, уверяют авторы публикации Wday.ru.
Когда он закончится
Начинается этот период 10 мая, заканчивается 3 июня.