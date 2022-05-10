10 мая
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Жизнь

Ретроградный Меркурий: каким знакам Зодиака особо опасен период с 10 мая

10 мая мы вступили в период, который астрологи называют ретроградным Меркурием. Для тех, кому близка астрология и кого волнует расположение звезд и планет, важно знать: главное в это время — спокойствие и только спокойствие. С ретроградным Меркурирем лучше не делать резких движений.

Астрология.
Астрология.
Pixabay.com

Что это за период

Так в астрологии называют явление, при котором создается видимое обратное движение планеты.

Одни считают, что это иллюзия, и никакого влияния на нас оказать не может. Другие убеждены, не все так просто и даже иллюзия имеет над нами силу, пишет «Комсомолка».

В чем его особенности

Ретроградный Меркурий — это период, когда многие процессы могут затормозиться, все пойдет не по плану, с задержками. Вот, допустим, собираются люди в отпуск. Приезжают на новое место — а все их планы рушатся. Сами понимаете, как это может разочаровать.

Новые знакомства в это время тоже не приносят радости. Оформление документов растягивается на неопределенный срок. Новый бизнес буксует.

Астрология.
Астрология.
Pixabay.com

Поэтому главный совет астрологов на этот период — спокойно продолжать заниматься привычными делами, иметь дело с людьми, которых вы хорошо знаете или встречаться со старыми знакомыми, возвращаться в прошлое, не начинать новое дело. И избегать конфликтов.

Кому надо быть особенно осторожным

Ретроградный Меркурий — период, когда нужно играть по правилам спокойствия всем знакам Зодиака. Но особенно аккуратно нужно вести себя знакам, которые находятся под управлением Меркурия, — Деве и Близнецам, уверяют авторы публикации Wday.ru.

Когда он закончится

Начинается этот период 10 мая, заканчивается 3 июня.

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