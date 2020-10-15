Рецептом «питательной бомбы» поделилась известный ресторатор

Обычный суп может стать не только вкуснее, но и полезнее, если сделать бульон более насыщенным и добавить гвоздику, рассказала известный польский ресторатор Магда Гессер.

Бульон, сваренный на основе разных видов мяса, отвечает за вкус блюда, а гвоздика придаст супу целительные свойства, пишет РИА Новости.

Этот ингредиент известен своим обезболивающим эффектом, также он улучшает работу желудочно-кишечного тракта, поддерживает иммунитет, снижает уровень холестерина в крови и помогает бороться с простудой.

К тому же гвоздика обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. Магда Гессер подчеркнула — при добавлении специи блюдо превращается в «питательную бомбу», пишет News.ru.