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Жизнь

Рецептом «питательной бомбы» поделилась известный ресторатор

Обычный суп может стать не только вкуснее, но и полезнее, если сделать бульон более насыщенным и добавить гвоздику, рассказала известный польский ресторатор Магда Гессер.

Грибной суп.
Грибной суп.
СС0

Бульон, сваренный на основе разных видов мяса, отвечает за вкус блюда, а гвоздика придаст супу целительные свойства, пишет РИА Новости.

Этот ингредиент известен своим обезболивающим эффектом, также он улучшает работу желудочно-кишечного тракта, поддерживает иммунитет, снижает уровень холестерина в крови и помогает бороться с простудой.

К тому же гвоздика обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. Магда Гессер подчеркнула — при добавлении специи блюдо превращается в «питательную бомбу», пишет News.ru.

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