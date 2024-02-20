Рейсовые автобусы могут отменить из-за морозов в Алтайском крае

Ситуацию компенсируют дополнительными железнодорожными рейсами и увеличением вагонов в пригородных поездах.
Ранее алтайские спасатели выручили пассажиров рейсового автобуса с замерзшей дверью.
Из-за низких температур дверь транспорта замерзла, и продолжать движение было невозможно.
С помощью тепловой пушки пожарные отогрели автобус. Пассажиры тем временем находились в помещениях пожарно-спасательной части и пожарно-спасательного отряда. После транспорт продолжил движение по маршруту.
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