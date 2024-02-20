20 февраля
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Жизнь

Рейсовые автобусы могут отменить из-за морозов в Алтайском крае

Перевозчики делают это для безопасности пассажиров, подчеркнул в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.

Общественный транспорт. Автобусы.
Общественный транспорт. Автобусы.
СС0

Ситуацию компенсируют дополнительными железнодорожными рейсами и увеличением вагонов в пригородных поездах.

Ранее алтайские спасатели выручили пассажиров рейсового автобуса с замерзшей дверью.

Из-за низких температур дверь транспорта замерзла, и продолжать движение было невозможно.

С помощью тепловой пушки пожарные отогрели автобус. Пассажиры тем временем находились в помещениях пожарно-спасательной части и пожарно-спасательного отряда. После транспорт продолжил движение по маршруту.

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