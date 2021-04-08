Режим повышенной готовности ввели в районах Алтайского края из-за паводка

Синоптиков прогнозируют осложнении ситуации из-за скорого вскрытия реки Чарыш и подъемом уровня в Алее.
Сотрудники подразделений МЧС России организовали подворовые обходы, например, в Петропавловском районе, в селе Антоньевка.
В селе Староалейское, где талыми водами изолированы пять жилых домов, продолжает работать оперативная группа. В райцентр Краснощеково направились сотрудники аэромобильной группировки.
Подтопленных жилых домов в Алтайском крае на данный момент нет.
Как ранее писал altapress.ru, днем 8 апреля в отдельных районах края прогнозируются небольшие, местами в предгорьях умеренные осадки в виде дождя.