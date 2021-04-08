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Жизнь

Режим повышенной готовности ввели в районах Алтайского края из-за паводка

Районные власти в Алтайском крае начинают вводить режим повышенной готовности в связи с возможными подтоплениями, сообщили в региональном МЧС.

Работа с населением в паводок.
Работа с населением в паводок.
22.mchs.gov.ru

Синоптиков прогнозируют осложнении ситуации из-за скорого вскрытия реки Чарыш и подъемом уровня в Алее.

Сотрудники подразделений МЧС России организовали подворовые обходы, например, в Петропавловском районе, в селе Антоньевка.

В селе Староалейское, где талыми водами изолированы пять жилых домов, продолжает работать оперативная группа. В райцентр Краснощеково направились сотрудники аэромобильной группировки.

Подтопленных жилых домов в Алтайском крае на данный момент нет.

Как ранее писал altapress.ru, днем 8 апреля в отдельных районах края прогнозируются небольшие, местами в предгорьях умеренные осадки в виде дождя.

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