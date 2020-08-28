Режим самоизоляции для куриц, гусей и уток ввели в Омской области

Жителям Омской области, где очаги птичьего гриппа выявили уже в 12 сельских районах, запретили выпускать на улицу домашнюю птицу, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

В региональном минсельхозе отметили, что домашняя птица заболевает из-за контакта с дикими водоплавающими собратьями.

«Заболевали и гибли гуси и утки, содержащиеся на свободном выгуле рядом с водоемами. При этом куры и индейки, находившиеся в вольерах, оставались здоровыми или заболевали в результате вторичного инфицирования от домашних гусей и уток», — подчеркнули в ведомстве.

Владельцам домашних птиц предписали соблюдать безвыгульный режим — не выпускать.

Примечательно, что главам муниципальных районов поручили сообщать куда следует о фактах нарушений «режима самоизоляции». Для нарушителей предусмотрели штраф.

«Хлеб уткам — смерть уткам!». Дюссельдорф , Германия. опубликовано на artplaneta.ru

Карантинный режим вводят в тех селах, где выявили очаги птичьего гриппа — всю птицу изымают и уничтожают. По данным на 24 августа, в области забрали почти 11 тыс. голов общим весом около 20 тонн.

После снятия ограничительных мер, подчеркнули в минсельхозе, владельцам выплатят денежную компенсацию.

«Владельцам кур будет выплачиваться 149 руб. 25 коп. за килограмм живого веса, владельцам уток — 250 руб., гусей — 275 руб., индеек — 242 руб. 25 коп., цесарок — 333 руб. 25 коп., перепелов — 380 руб., голубей — 1875 рублей», — говорится в приказе главного управления ветеринарии Омской области от 26 августа.

В минсельхозе подчеркнули, что птичий грипп может представлять опасность для человека — при тесном контакте с инфицированной дикой и домашней птицей или при употреблении мяса и яиц.

Ранее пара из Новосибирска отказалась идти в обсерватор без утки Бори, которую привезли из Вьетнама.