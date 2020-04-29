Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 апреля
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Сибиряки отказались идти в обсерватор без утки Бори, которую привезли из Вьетнама

Пара из Новосибирска отказывается идти в обсерватор без утки Бори и намерена жить в аэропорту Толмачево, пишет Om1.ru.

Утка Борислава.
Утка Борислава.
instagram.com/ytkaborya.

Напомним, туристы 27 апреля прибыли из Вьетнама эвакуационным рейсом. Людям выданы предписание и памятка о прохождении карантина.

Молодые вместе с уткой прилетели в Толмачево из Вьетнама. Врачи обязали пройти изоляции в обсерваторе, но есть проблема — на птицу в медучреждении места нет.

Также отмечается, что у парочки нет разрешения от ветеринарного надзора на ввоз утки в Россию. Однако новосибирцы отрицают отсутствие документов.

«Наша утя чипирована, привита от птичьего гриппа и имеет паспорт международного образца, теперь это официально Борислава», — написали владельцы утки в Instagram.

Сейчас Борю не выпускают из аэропорта. Молодые заявили, что останутся вместе с любимицей. Что будет дальше, пока неизвестно.

Утка в семье появилась семь месяцев назад, ее купили на рынке во Вьетнаме. Вначале думали мальчик и назвали Борис, но оказалась — девочка, поэтому переименовали в Бориславу (Бори).

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость