Сибиряки отказались идти в обсерватор без утки Бори, которую привезли из Вьетнама

Пара из Новосибирска отказывается идти в обсерватор без утки Бори и намерена жить в аэропорту Толмачево, пишет Om1.ru .

Напомним, туристы 27 апреля прибыли из Вьетнама эвакуационным рейсом. Людям выданы предписание и памятка о прохождении карантина.

Молодые вместе с уткой прилетели в Толмачево из Вьетнама. Врачи обязали пройти изоляции в обсерваторе, но есть проблема — на птицу в медучреждении места нет.

Также отмечается, что у парочки нет разрешения от ветеринарного надзора на ввоз утки в Россию. Однако новосибирцы отрицают отсутствие документов.

«Наша утя чипирована, привита от птичьего гриппа и имеет паспорт международного образца, теперь это официально Борислава», — написали владельцы утки в Instagram.

Сейчас Борю не выпускают из аэропорта. Молодые заявили, что останутся вместе с любимицей. Что будет дальше, пока неизвестно.

Утка в семье появилась семь месяцев назад, ее купили на рынке во Вьетнаме. Вначале думали мальчик и назвали Борис, но оказалась — девочка, поэтому переименовали в Бориславу (Бори).