17 туристов из Алтайского края прилетели домой из Вьетнама

Жители Алтайского края 27 апреля прибыли из Вьетнама эвакуационным рейсом вместе с другими сибиряками, рассказали в оперативном штабе.

17 человек теперь обязаны провести ближайшие две недели в условиях строгой самоизоляции. Всех, у кого есть возможность сесть на карантин в Барнауле в домашних условиях, доставили по домам, остальных — в обсерватор «Сосновый бор».

«Людям выданы предписание и памятка о прохождении карантина, в течении всего времени они будут находиться под наблюдением медиков, а соблюдение самоизоляции будет проверять служба полиции», — напомнили в штабе.

Если в течение двух недель у туристов коронавирус не выявят, то им разрешат вернуться к привычной жизни.

Всего в Алтайском крае, по данным на 28 апреля, 324 человека, инфицированных коронавирусом. Общее число выздоровевших — 35 человек. Один человек скончался.