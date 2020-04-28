Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 апреля 20°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

17 туристов из Алтайского края прилетели домой из Вьетнама

Жители Алтайского края 27 апреля прибыли из Вьетнама эвакуационным рейсом вместе с другими сибиряками, рассказали в оперативном штабе.

Санаторий "Сосновый бор" в Зудилово.
Санаторий "Сосновый бор" в Зудилово.
Altapress.ru

17 человек теперь обязаны провести ближайшие две недели в условиях строгой самоизоляции. Всех, у кого есть возможность сесть на карантин в Барнауле в домашних условиях, доставили по домам, остальных — в обсерватор «Сосновый бор».

«Людям выданы предписание и памятка о прохождении карантина, в течении всего времени они будут находиться под наблюдением медиков, а соблюдение самоизоляции будет проверять служба полиции», — напомнили в штабе.

Если в течение двух недель у туристов коронавирус не выявят, то им разрешат вернуться к привычной жизни.

Всего в Алтайском крае, по данным на 28 апреля, 324 человека, инфицированных коронавирусом. Общее число выздоровевших — 35 человек. Один человек скончался.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость