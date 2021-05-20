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Жизнь

Резко подскочило число больных на ИВЛ в ковидных госпиталях Алтайского края

За сутки в Алтайском крае подтвердилось еще 64 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 55 пациентов, не справились с болезнью 7 человек, сообщили 20 мая в оперштабе.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

В реанимациях находятся 154 человека, как и днем ранее, но число больных на ИВЛ резко выросло — с 59 до 70 человек.

Всего в больницах с COVID-19 лечатся 567 пациентов и 166 с вирусной пневмонией.

В резерве краевого минздрава еще имеется 319 свободных коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в Алтайском крае составляет 50 972 человека. Выздоровели в общей сложности 45 929 жителей края. Умерли — 3 134 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 22,
  • Бийск — 7,
  • Родинский район — 5,
  • Павловский район — 4,
  • Камень-на-Оби, Новоалтайск, Калманский, Ребрихинский районы — по 3 заболевших,
  • Поспелихинский район — 2,
  • Рубцовск, ЗАТО Сибирский, Славгород, Бийский, Благовещенский, Егорьевский, Зональный, Первомайский, Рубцовский, Табунский, Троицкий, Целинный район — по 1 заболевшему.
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