Резко подскочило число больных на ИВЛ в ковидных госпиталях Алтайского края

В реанимациях находятся 154 человека, как и днем ранее, но число больных на ИВЛ резко выросло — с 59 до 70 человек.
Всего в больницах с COVID-19 лечатся 567 пациентов и 166 с вирусной пневмонией.
В резерве краевого минздрава еще имеется 319 свободных коечных мест.
Общее число заболевших с начала пандемии в Алтайском крае составляет 50 972 человека. Выздоровели в общей сложности 45 929 жителей края. Умерли — 3 134 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 22,
- Бийск — 7,
- Родинский район — 5,
- Павловский район — 4,
- Камень-на-Оби, Новоалтайск, Калманский, Ребрихинский районы — по 3 заболевших,
- Поспелихинский район — 2,
- Рубцовск, ЗАТО Сибирский, Славгород, Бийский, Благовещенский, Егорьевский, Зональный, Первомайский, Рубцовский, Табунский, Троицкий, Целинный район — по 1 заболевшему.