Число переболевших ковидом в Алтайском крае почти достигло 51 тыс. человек

За прошедшие сутки зарегистрировали 66 новых случаев заболевания, столько же пациентов выздоровело, умерло 8 человек.
На лечении находятся 568 человек с диагностированным коронавирусом и 167 пациентов с вирусной пневмонией.
154 больных в тяжелом состоянии, из них 59 на ИВЛ.
Общее число заболевших в крае составляет 50 908 человек. Выздоровело всего 45 874 человека. Умерло 3 127 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 19,
- Поспелихинский район — 8,
- Бийск — 7,
- Благовещенский, Егорьевский, Смоленский, Табунский районы — по 3 заболевших,
- Завьяловский, Бийский, Родинский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Белокуриха, ЗАТО Сибирский, Рубцовск, Баевский, Волчихинский, Каменский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Рубцовский, Суетский, Топчихинский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.