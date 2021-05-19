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Жизнь

Число переболевших ковидом в Алтайском крае почти достигло 51 тыс. человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае с начала пандемии составило почти 51 тыс. человек, сообщили 19 мая в оперштабе. Ровно год назад в этот день число заболевших перевалило за тысячу человек.

Врач, коронавирус.
Врач, коронавирус.
zdravalt.ru

За прошедшие сутки зарегистрировали 66 новых случаев заболевания, столько же пациентов выздоровело, умерло 8 человек.

На лечении находятся 568 человек с диагностированным коронавирусом и 167 пациентов с вирусной пневмонией.

154 больных в тяжелом состоянии, из них 59 на ИВЛ.

Общее число заболевших в крае составляет 50 908 человек. Выздоровело всего 45 874 человека. Умерло 3 127 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 19,
  • Поспелихинский район — 8,
  • Бийск — 7,
  • Благовещенский, Егорьевский, Смоленский, Табунский районы — по 3 заболевших,
  • Завьяловский, Бийский, Родинский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Белокуриха, ЗАТО Сибирский, Рубцовск, Баевский, Волчихинский, Каменский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Рубцовский, Суетский, Топчихинский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
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