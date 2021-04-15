Резко снизилась суточная смертность от ковида в Алтайском крае

В больницах продолжают лечение 909 пациентов с коронавирусом и 312 лечатся от вирусной пневмонии.
В тяжелом состоянии находятся 204 пациента, из них 86 на ИВЛ.
Общее число заболевших в регионе составляет 48 459 человек.
Выздоровели всего 43 442 пациента. Умерло 2 854 человека.
Новые случаи
- Барнаул — 25, Бийск — 13, Рубцовск — 9,
- Павловский район — 5,
- Петропавловский район — 4,
- Благовещенский, Поспелихинский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Бийский, Первомайский, Смоленский районы — по 2 заболевших,
- Белокуриха, Бурлинский, Косихинский, Краснощековский, Мамонтовский, Ребрихинский, Романовский, Тюменцовский, Усть-Калманский, Хабарский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.