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Жизнь

Резко снизилась суточная смертность от ковида в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 85 новых случаев коронавируса, выздоровело 60 пациентов, умерло 5 человек. Об этом 15 апреля сообщили в оперштабе. В последние месяцы в ковидных госпиталях ежедневно умирало по 8−12, а то и по 14 человек.

Медицина. Лечение.
Медицина. Лечение.
Pixabay.com

В больницах продолжают лечение 909 пациентов с коронавирусом и 312 лечатся от вирусной пневмонии.

В тяжелом состоянии находятся 204 пациента, из них 86 на ИВЛ.

Общее число заболевших в регионе составляет 48 459 человек.

Выздоровели всего 43 442 пациента. Умерло 2 854 человека.

Новые случаи

  • Барнаул — 25, Бийск — 13, Рубцовск — 9,
  • Павловский район — 5,
  • Петропавловский район — 4,
  • Благовещенский, Поспелихинский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Бийский, Первомайский, Смоленский районы — по 2 заболевших,
  • Белокуриха, Бурлинский, Косихинский, Краснощековский, Мамонтовский, Ребрихинский, Романовский, Тюменцовский, Усть-Калманский, Хабарский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
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