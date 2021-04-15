Резко снизилась суточная смертность от ковида в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 85 новых случаев коронавируса, выздоровело 60 пациентов, умерло 5 человек. Об этом 15 апреля сообщили в оперштабе. В последние месяцы в ковидных госпиталях ежедневно умирало по 8−12, а то и по 14 человек.