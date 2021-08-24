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Жизнь

Резко снизилось число тяжелых больных ковидом в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 262 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 202 пациента, умерло 25 человек, сообщили 24 августа в оперштабе.

Глава минздрава Дмитрий Попов в ковид-госпиталях Бийского округа.
Глава минздрава Дмитрий Попов в ковид-госпиталях Бийского округа.
zdravalt.ru

В тяжелом состоянии находятся 655 человек (-168 за сутки), из них 207 ни ИВЛ (сутками ранее было 202 человека).

Всего в госпиталях с коронавирусом лечатся 2 631 пациент и 393 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 68 646 человек. Выздоровели всего 52 298 пациентов. Умерло 4 531 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 83,
  • Бийск — 17,
  • Рубцовск — 10,
  • Заринск — 9,
  • Славгород, Алейский, Локтевский районы — по 8 заболевших,
  • Первомайский район — 7,
  • Новоалтайск, Тальменский район — по 6 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Змеиногорский, Калманский, Кулундинский, Ребрихинский, Угловский, Целинный районы — по 5 заболевших,
  • Завьяловский, Бийский, Волчихинский — по 4 заболевших,
  • Алтайский, Баевский, Бурлинский, Мамонтовский, Павловский, Родинский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский районы — по 3 заболевших,
  • Белокуриха, Заринский, Косихинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Хабарский районы — по 2 заболевших,
  • Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Каменский, Красногорский, Крутихинский, Михайловский, Романовский, Солтонский, Троицкий, Чарышский районы — по 1 заболевшему.

По данным на утро 24 августа в Алтайском крае от коронавируса прививается 601 107 человек, в том числе: 128 026 человек получили первую прививку и 471 955 человек обе прививки. 1 126 человек ревакцинировались.

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