Резко снизилось число тяжелых больных ковидом в Алтайском крае

В тяжелом состоянии находятся 655 человек (-168 за сутки), из них 207 ни ИВЛ (сутками ранее было 202 человека).
Всего в госпиталях с коронавирусом лечатся 2 631 пациент и 393 с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших с начала пандемии достигло 68 646 человек. Выздоровели всего 52 298 пациентов. Умерло 4 531 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 83,
- Бийск — 17,
- Рубцовск — 10,
- Заринск — 9,
- Славгород, Алейский, Локтевский районы — по 8 заболевших,
- Первомайский район — 7,
- Новоалтайск, Тальменский район — по 6 заболевших,
- Камень-на-Оби, Змеиногорский, Калманский, Кулундинский, Ребрихинский, Угловский, Целинный районы — по 5 заболевших,
- Завьяловский, Бийский, Волчихинский — по 4 заболевших,
- Алтайский, Баевский, Бурлинский, Мамонтовский, Павловский, Родинский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский районы — по 3 заболевших,
- Белокуриха, Заринский, Косихинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Хабарский районы — по 2 заболевших,
- Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Каменский, Красногорский, Крутихинский, Михайловский, Романовский, Солтонский, Троицкий, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
По данным на утро 24 августа в Алтайском крае от коронавируса прививается 601 107 человек, в том числе: 128 026 человек получили первую прививку и 471 955 человек обе прививки. 1 126 человек ревакцинировались.