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Жизнь

Более 4500 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 265 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 88 пациентов, умерло 23 человека, сообщили 23 августа в оперштабе. Общее число умерших пациентов за все время превысило 4 500 человек.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

В реанимациях находится 823 пациента, из них 202 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в ковидных госпиталях с коронавирусом лечатся 2 763 человека и 363 с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 68 384 человека, выздоровели всего 52 096 пациентов, не справились с болезнью 4 506 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 79,
  • Бийск — 16,
  • Новоалтайск — 10,
  • Первомайский район — 9,
  • Рубцовск — 7,
  • Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Мамонтовский район — по 6 заболевших,
  • Благовещенский, Курьинский, Михайловский, Павловский, Родинский, Солтонский, Топчихинский, Усть-Калманский районы — по 5 заболевших,
  • Алейский, Баевский, Егорьевский, Ельцовский, Заринский, Локтевский, Ребрихинский, Угловский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
  • Змеиногорский, Зональный, Кулундинский, Кытмановский, Рубцовский, Тальменский районы — по 3 заболевших,
  • Бийский, Бурлинский, Калманский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Табунский, Третьяковский, Тюменцевский районы — по 2 заболевших,
  • Волчихинский, Косихинский, Крутихинский, Поспелихинский, Суетский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы — по 1 заболевшему.

По данным на утро 23 августа, в крае прививается 600 218 человек, в том числе: 127 846 человек получили первую прививку и 471 248 — полностью привиты. 1 124 человека ревакцинировались.

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