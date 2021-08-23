Более 4500 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

В реанимациях находится 823 пациента, из них 202 подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в ковидных госпиталях с коронавирусом лечатся 2 763 человека и 363 с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 68 384 человека, выздоровели всего 52 096 пациентов, не справились с болезнью 4 506 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 79,
- Бийск — 16,
- Новоалтайск — 10,
- Первомайский район — 9,
- Рубцовск — 7,
- Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Мамонтовский район — по 6 заболевших,
- Благовещенский, Курьинский, Михайловский, Павловский, Родинский, Солтонский, Топчихинский, Усть-Калманский районы — по 5 заболевших,
- Алейский, Баевский, Егорьевский, Ельцовский, Заринский, Локтевский, Ребрихинский, Угловский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
- Змеиногорский, Зональный, Кулундинский, Кытмановский, Рубцовский, Тальменский районы — по 3 заболевших,
- Бийский, Бурлинский, Калманский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Табунский, Третьяковский, Тюменцевский районы — по 2 заболевших,
- Волчихинский, Косихинский, Крутихинский, Поспелихинский, Суетский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
По данным на утро 23 августа, в крае прививается 600 218 человек, в том числе: 127 846 человек получили первую прививку и 471 248 — полностью привиты. 1 124 человека ревакцинировались.