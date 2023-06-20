20 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Резкое ухудшение погоды ждет жителей Алтайского края в ближайшие дни

Жителей Алтайского края ждут грозы и дожди в ближайшие три дня. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

Погода в Алтайском крае 21 июня

Ночью столбик термометра опустится до +8...+13 градусов. Дневная температура составит от +22 до +27 градусов.

В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы, а ночью возможен град. Ветер юго-западный или западный, от 6 до 11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Алтайском крае 22 июня

Ночная температура в регионе составит от +7 до +12 градусов. Днем синоптики прогнозируют потепление — от +21 до +26 градусов.

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный или западный, от 5 до 10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Алтайском крае 23 июня

Ночью температура составит от +5 до +10 градусов. Днем — от +17 до +21 градуса.

В некоторых частях региона ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер западный, от 6 до 11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Ранее началась затяжная магнитная буря. Altapress.ru рассказал, как защититься от солнечного залпа.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость