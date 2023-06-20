Пик геоудара, как защититься от солнечного залпа: началась затяжная магнитная буря

Ее пик — 20 июня. Это самый опасный день, указывает Газета.Ru. Сила бури достигнет красный показателей.

В Сибири волнения начались в полночь, пишет "МК".

У многих с 15:00 до 18:00 может болеть голова, появиться тошнота и недомогание.

Метеопаты

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Лучше побольше совершать пеших прогулок.

Электроника и самолеты

В плазме во время выброса и движения может появляться внутренний или поверхностный заряд. Соответственно, аппаратура может выходить из строя. Чуть меньше, чем на космические корабли и спутники, влияние на самолеты.

Спутниковая GPS при определении координат дает искажение, погрешность увеличивается с метра до десятков метров. Ничего удивительного в этом нет, потому что волны - это электромагнитное излучение.

Всякие протяженные наземные проводники - трубопроводы, линии электропередач, железная дорога - тоже попадают в группу риска. Наверху "бурлит", текут большие токи, индуцирующие в Земле ответные.

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники. Так, телесигнал запросто может прерываться.

Количество за год

Чтобы узнать, сколько магнитных бурь вы пережили, надо умножить число полных лет на 50. Таково в среднем число магнитных бурь, разыгрывающихся на Земле за год.

Факты

В 1989 году в Канаде из-за активности Солнца произошло веерное отключение электроэнергии в провинции Квебек, в некоторых местах начали гореть силовые трансформаторы. В Норвегии в одну из магнитных бурь было крушение с человеческими жертвами на железной дороге.