Рыбак рассказал о местечке в Горной Оби, где ловятся щуки-монстры

Любитель рыбалки рассказал о месте, где водятся огромные щуки. Попадаются такие «экземпляры», что даже весы не могут указать, сколько килограммов составляет улов.

Это местечко находится в ХМАО, неподалеку от села Погребное, пишет ura.ru. А сам рыбак — житель Тюмени.

Алексей Саранча — так зовут рыбака — сказал, что ниже по течению Горной Оби ловятся эти замечательные «рыбки».

Там река раздваивается на два русла — Малую Обь и Горную. И щук весом более 10 килограммов там достаточно, делится геолокацией рыбак.

Дело в том, что туда довольно сложно пробраться. Но Алексею удалось.

Он предупредил — отправляться в тур за щукой надо подготовленному человеку, на специально оборудованной лодке. Желательно, с местным «гидом», который знает все нюансы акватории Горной Оби.

Рыбак считает, что поездки водиночку небезопасны и требуют спецсопровождения.

Ранее после рыбалки Путина на самолетах президентского авиаотряда стали кормить котлетами из щуки.

Президент РФ во время отпуска в Туве занимался рыбной ловлей и подводной рыбалкой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин во время подводной охоты два часа гонялся за щукой с ружьем.

Компанию президенту РФ составили министр обороны Сергей Шойгу, главы Хакасии и Тувы.