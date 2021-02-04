Рыбак снял фильм-инструкцию, как без головной боли наловить мешок за час

Сахалинский блогер и рыбак Борис Рябченков опубликовал видеоинструкцию о том, как быстро наловить мешок рыбы, сообщает телекомпания АСТВ .

Рыбак показал не только происходящее надо льдом, но и под ним — там меланхоличная и неторопливая рыба боролась с течением и искала еду.

Первая пробуренная лунка дала неплохой улов. Как только найдено уловистое место, можно ставить палатку.

«Клюет часто, размер приятный», — рассказал Рябченков.

После рыбалки блогер показал битком набитый мешок. Размеры у рыбы разные — и удобные для жарки, и покрупнее.

«Вот такой вот мешок получился. Битком набитый прекрасной рыбой. Крупную приятно тащить, но неудобно жарить», — отметил Рябченков.

В завершение он показал, как просто и вкусно приготовить свежую рыбу — филе в панировочных сухариках и под маринадом.

Ранее сообщали про рыбака, который поймал на удочку гольца рекордных размеров.