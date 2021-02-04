Рыбак снял фильм-инструкцию, как без головной боли наловить мешок за час

Рыбак показал не только происходящее надо льдом, но и под ним — там меланхоличная и неторопливая рыба боролась с течением и искала еду.
Первая пробуренная лунка дала неплохой улов. Как только найдено уловистое место, можно ставить палатку.
«Клюет часто, размер приятный», — рассказал Рябченков.
После рыбалки блогер показал битком набитый мешок. Размеры у рыбы разные — и удобные для жарки, и покрупнее.
«Вот такой вот мешок получился. Битком набитый прекрасной рыбой. Крупную приятно тащить, но неудобно жарить», — отметил Рябченков.
В завершение он показал, как просто и вкусно приготовить свежую рыбу — филе в панировочных сухариках и под маринадом.
Ранее сообщали про рыбака, который поймал на удочку гольца рекордных размеров.