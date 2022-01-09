Рыбаки в окрестностях Барнаула рискуют жизнью, но все равно выходят на лед

Спасатели Барнаула напоминают, что зимняя рыбалка на акватории реки Обь — небезопасное занятие. В связи с погодными условиями лед недостаточно крепок, наблюдаются полыньи с открытой водой. Рыбаки это знают, но правила безопасности на водоемах не соблюдают.

8 января городские спасатели совместно с сотрудниками Научногородокской сельской администрации Ленинского района продолжили профилактические рейды в местах традиционного лова рыбы. Рыбакам они выдали памятки о правилах поведения и опасностях на льду.

Барнаульцев просят соблюдать простые, но жизненно важные правила поведения на льду: ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);

нельзя проверять прочность льда ударом ноги или другими подручными средствами. Если после первого сильного удара покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя;

при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

выход и выезд на автотранспорте на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, не допускается.

Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле Анна Зайкова

Управление ГОЧС г. Барнаула напоминает телефоны, по которым нужно срочно звонить при возникновении несчастного случая на воде: