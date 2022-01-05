В Барнауле ищут родных парня, спасшего мальчика из-под колес автомобиля

Подписчик паблика Barnaul 22 опубликовал пост с просьбой разыскать родственников молодого человека, укрывшего его маленького сына от столкновения с автомобилем, когда тот переходил дорогу. При этом, 21-летний парень получил травмы и оказался на больничной койке.

ДТП случилось 4 января около 16:00.

«Мой сын переходил в неположенном месте дорогу, это увидел молодой парень 21 год, схватил моего сына и укрыл своим телом от столкновения с машиной в районе остановки «Столовая «Бия»», — говорится в сообщении.

Неизвестный, сбивший молодого человека, скрылся с места аварии. Мальчик вызвал спасителю скорую помощь, парня госпитализировали. По словам автора поста, во время столкновения «вылетели личные вещи и документы».

«Парня зовут Манаков Павел Андреевич. Нам нужно связаться с его родителями, родственниками. Теми, кто мог бы ему передать документы, личные вещи… и отблагодарить чем сможем такого замечательного человека, который ценой своей жизни не испугался, а спас моего маленького сына, которому, если бы не он, не исполнилось бы восемь лет», — говорится в сообщении.

Родственники спасенного мальчика надеются, что молодому человеку помогли врачи и сейчас с ним все хорошо.