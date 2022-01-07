Алтайским школьникам не будут продлять новогодние каникулы, несмотря на инициативу депутата

9 января для алтайских школьников закончатся новогодние каникулы, 10 января они пойдут в школу, сообщается на сайте алтайского правительства.

По словам начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Натальи Полосиной, в Алтайском крае продление каникул не предполагается.

«У нас ситуация по ковиду и ОРВИ стабилизирована, поэтому рассматривать вопрос о продлении каникул преждевременно», — отметила она.

Напомним, в конце 2021 года первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила продлить школьные каникулы из-за пандемии коронавируса.

Лантратова предлагала продлить каникулы до 16 января.

«Такая мера мне кажется правильной в случае, если ситуацию с распространением инфекции не получится оперативно взять под контроль. Но это возможно, если только министерство сочтет, что образовательная система сможет адаптироваться к предложенной замене одной учебной недели на другую без вреда для наших детей», — сказала депутат.

По словам Лантратовой, инициатива была вызвана обращениями родителей, в которых они просили рассмотреть вопрос о продлении школьных каникул, чтобы минимизировать социальные контакты школьников.