7 января -13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

Алтайским школьникам не будут продлять новогодние каникулы, несмотря на инициативу депутата

9 января для алтайских школьников закончатся новогодние каникулы, 10 января они пойдут в школу, сообщается на сайте алтайского правительства.

Дети из Сибирской долины идут в школу.
Дети из Сибирской долины идут в школу.
altapress.ru

По словам начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Натальи Полосиной, в Алтайском крае продление каникул не предполагается.

«У нас ситуация по ковиду и ОРВИ стабилизирована, поэтому рассматривать вопрос о продлении каникул преждевременно», — отметила она.

Напомним, в конце 2021 года первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила продлить школьные каникулы из-за пандемии коронавируса.

Лантратова предлагала продлить каникулы до 16 января.

«Такая мера мне кажется правильной в случае, если ситуацию с распространением инфекции не получится оперативно взять под контроль. Но это возможно, если только министерство сочтет, что образовательная система сможет адаптироваться к предложенной замене одной учебной недели на другую без вреда для наших детей», — сказала депутат.

По словам Лантратовой, инициатива была вызвана обращениями родителей, в которых они просили рассмотреть вопрос о продлении школьных каникул, чтобы минимизировать социальные контакты школьников.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость