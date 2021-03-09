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Жизнь

Рыбы реже всего не платят алименты на Алтае. Приставы составили портрет должника

В Алтайском крае среднестатистический неплательщик алиментов — мужчина в возрасте 56 лет, сообщает региональная ФССП, составившая социальный портрет должника.

Рыбы-фермеры.
Рыбы-фермеры.
коллаж.

За 2020 год судебные приставы взыскали на содержание детей более 463 млн рублей.

«Если представить социальный портрет алиментщика, то выяснится, что 88% должников — это мужчины, оставшиеся 12% - женщины. Причем среди представителей сильной половины человечества самые молодые неплательщики — это 19-летние парни, а самому старшему — 93 года. Таким образом, средний возраст должника — 56 лет», — отметили в службе.

У женщин статистика несколько иная: 19 лет самой молодой алиментщице, а самой возрастной — 60. Средний показатель — 39 лет.

Больше всего среди неплательщиков Тельцов (8,7%) и Стрельцов (8,2%). Меньше всего долгов по алиментам имеют Рыбы — 3,5%.

Кошелек, долги.
Кошелек, долги.
СС0

69% должников имеют доход, а оставшиеся — не имеют. Из общего числа трудоустроенных 88% задействованы в малом бизнесе, 7% - индивидуальные предприниматели, 5% - ищут работу.

«У женщин обратная ситуация — только 37% имеют постоянную работу, а остальные вообще не трудоустроены», — добавили в службе.

12% должников имеют высшее образование, 5% - получили среднее образование, у 80% - аттестат о среднем общем образовании. Оставшиеся 3% либо вовсе не имеют образования, либо оно не окончено.

Ранее в Барнауле судебные приставы заставили владельца Bentley погасить долги прямо на дороге.

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