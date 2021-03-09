Рыбы реже всего не платят алименты на Алтае. Приставы составили портрет должника

За 2020 год судебные приставы взыскали на содержание детей более 463 млн рублей.
«Если представить социальный портрет алиментщика, то выяснится, что 88% должников — это мужчины, оставшиеся 12% - женщины. Причем среди представителей сильной половины человечества самые молодые неплательщики — это 19-летние парни, а самому старшему — 93 года. Таким образом, средний возраст должника — 56 лет», — отметили в службе.
У женщин статистика несколько иная: 19 лет самой молодой алиментщице, а самой возрастной — 60. Средний показатель — 39 лет.
Больше всего среди неплательщиков Тельцов (8,7%) и Стрельцов (8,2%). Меньше всего долгов по алиментам имеют Рыбы — 3,5%.
69% должников имеют доход, а оставшиеся — не имеют. Из общего числа трудоустроенных 88% задействованы в малом бизнесе, 7% - индивидуальные предприниматели, 5% - ищут работу.
«У женщин обратная ситуация — только 37% имеют постоянную работу, а остальные вообще не трудоустроены», — добавили в службе.
12% должников имеют высшее образование, 5% - получили среднее образование, у 80% - аттестат о среднем общем образовании. Оставшиеся 3% либо вовсе не имеют образования, либо оно не окончено.
Ранее в Барнауле судебные приставы заставили владельца Bentley погасить долги прямо на дороге.