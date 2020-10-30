Рыболов полтора часа вытягивал акулу на сушу, а потом отпустил «челюсти»

Акула длиной 2,74 метра попалась на крючок Майкла Дрейпера, который рыбачил с берега.
«Лов тигровых акул такого размера запрещен, их нужно сразу же отпускать. Но эта акула отчаянно сопротивлялась, запуталась в густых водорослях в 150 метрах от берега и обессилела», — рассказал рыбак.
Ему и его друзьям понадобилось около 80 минут, чтобы вытянуть акулу из воды. После этого они бросились к ней, чтобы вытащить крючок и отпустить, пишет Lenta.ru.
«Людям следует понять, что акулы — не машины для убийства. Да, в воде нужна осторожность, но не страх, потому что напуганные люди принимают плохие решения», — считает рыболов.
Тигровые акулы вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. Крайне опасны.
Ранее рыбак поймал гигантского князя лососей и побил 30-летний рекорд. Американцы называют чавычу королевским лососем, а японцы присвоили ей титул «князя лососей».