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Жизнь

Рыболов полтора часа вытягивал акулу на сушу, а потом отпустил «челюсти»

Австралийский рыболов поймал 320-килограммовую тигровую акулу, сообщает Mandurah Mail.

"Челюсти". В фильме акула умеет сдавать назад. В жизни - нет.
"Челюсти". В фильме акула умеет сдавать назад. В жизни - нет.
www.factroom.ru

Акула длиной 2,74 метра попалась на крючок Майкла Дрейпера, который рыбачил с берега.

«Лов тигровых акул такого размера запрещен, их нужно сразу же отпускать. Но эта акула отчаянно сопротивлялась, запуталась в густых водорослях в 150 метрах от берега и обессилела», — рассказал рыбак.

Ему и его друзьям понадобилось около 80 минут, чтобы вытянуть акулу из воды. После этого они бросились к ней, чтобы вытащить крючок и отпустить, пишет Lenta.ru.

«Людям следует понять, что акулы — не машины для убийства. Да, в воде нужна осторожность, но не страх, потому что напуганные люди принимают плохие решения», — считает рыболов.

Тигровые акулы вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. Крайне опасны.

Ранее рыбак поймал гигантского князя лососей и побил 30-летний рекорд. Американцы называют чавычу королевским лососем, а японцы присвоили ей титул «князя лососей».

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