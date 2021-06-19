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Жизнь

Риск бесплодия после вакцинации от коронавируса оценили эксперты

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА «Новости», может ли вакцинация вызвать бесплодие.

Беременность. Девушка.
Беременность. Девушка.
Pixabay.com

Гинцбург успокоил россиянок, отметив, что введение вакцины «Спутник V» не грозит бесплодием в будущем.

«Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния», — подчеркнул он.

По его словам, «Компонент I» и «Компонент II» в составе вакцины сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5 — оба появились в человеческой популяции очень давно.

«За это время, как мы знаем, человечество размножилось до 7,5 миллиардов. Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов, которые присутствуют в нашем организме и которыми мы с вами десятки раз заражались в виде легких, в различной степени, ОРЗ. Это кого-то привело к невозможности зачатия и прочих-прочих каких-то репродуктивных процессов? Ни разу ни в каких медицинских протоколах этого обнаружено не было», — отметил Гинцбург.

Ранее в Алтайском крае обсудили возможность введения обязательной вакцинации от ковида.

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