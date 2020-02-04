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4 февраля
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Жизнь

Рисунок российской школьницы попал на обложку американского журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала школьница из Пермского края, сообщает Vogue Russia в своем Instagram.

Рисунок российской школьницы на обложке журнала Vogue.
Рисунок российской школьницы на обложке журнала Vogue.
instagram.com/voguerussia.

16-летняя жительница города Чайковский нарисовала певицу Билли Айлиш, которая в итоге и выбрала для обложки понравившийся вариант из нескольких предложенных. Также свои варианты подготовили известные фотографы.

«Настя Ковтун нарисовала одну из обложек, цифровую версию мартовского номера американского Vogue с Billie Eilish», — уточняют в сообщении.

Анастасия в своем Instagram поблагодарила певицу за выбор рисунка. На данный момент у девушки 7,7 тыс. подписчиков.

Напомним, Билли Айлиш стала самой молодой обладательницей премии «Грэмми»: 18-летняя певица получила пять статуэток.

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