Рисунок российской школьницы попал на обложку американского журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала школьница из Пермского края, сообщает Vogue Russia в своем Instagram .

16-летняя жительница города Чайковский нарисовала певицу Билли Айлиш, которая в итоге и выбрала для обложки понравившийся вариант из нескольких предложенных. Также свои варианты подготовили известные фотографы.

«Настя Ковтун нарисовала одну из обложек, цифровую версию мартовского номера американского Vogue с Billie Eilish», — уточняют в сообщении.

Анастасия в своем Instagram поблагодарила певицу за выбор рисунка. На данный момент у девушки 7,7 тыс. подписчиков.

Напомним, Билли Айлиш стала самой молодой обладательницей премии «Грэмми»: 18-летняя певица получила пять статуэток.